Молодым людям с 16 лет в ТЦК дают формуляр согласия на военную службу — что делать

Представители ТЦК в школе. Фото иллюстративное: Львовский ТЦК и СП

В Украине 16-летние ребята должны встать на учет в ТЦК и СП. Иногда там могут дать на подпись формуляр удостоверения согласия гражданина на военную службу о выполнении им профессионально-психологического изучения и заполнить бланк о социальном паспорте семьи. Что из этого можно не подписывать и законно ли это?

Об этом рассказала адвокат Марина Бекало в комментарии ТСН.

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Мама одного из юношей опубликовала фото бланка, врученного ему в ТЦК.

Формуляр удостоверения согласия гражданина на военную службу по выполнению им мер профессионально-психологического изучения. Фото: скриншот

"Сейчас 16-летки идут в военкоматы от школы. Выдали кучу бланков и среди них такой. Это какой-то бред. Согласие гражданина на военную службу. Какое согласие в 16 лет и на какую такую службу? Я слышала, что уже подсовывают согласие раньше времени, а потом в 18 лет забирают на войну, но не думала, что это реальные истории. Что скажете, какой у вас опыт, мамы сыновей 2007-2008 гг?" — возмутилась женщина.

Что делать, если юноше дали формуляр согласия на военную службу — советы адвоката

Адвокат пояснил, что ежегодно в течение января-марта согласно действующему законодательству молодым людям, которым исполнилось 17 лет, нужно встать на военный учет призывников ТЦК и СП по месту жительства.

В свою очередь в ТЦК и СП создают призывные комиссии, которые занимаются организацией прохождения допризывников ВЛК. Там должны определить, пригодны ли юноши к военной службе.

Кроме того, обязательно производят оценку психологической пригодности кандидатов к видам деятельности. В дальнейшем осуществляется прогноз их успешности и дальнейшей потенциальной профессиональной деятельности на время прохождения военной службы и выполнения задач по назначению по психологическим методикам.

Затем создают общий вывод о профессионально-психологической пригодности кандидата и отдельное письмо его изучения.

Адвокат отмечает, что методические рекомендации по психологическому отбору призывников утвердили еще в 2016 году. Они опубликованы на сайте Минобороны Украины, и с ними каждый может ознакомиться в свободном доступе. Следовательно, формуляр является просто письменным согласием на психологические исследования, а не на мобилизацию.

"Что касается такого документа, как "формуляр удостоверения согласия гражданина на военную службу относительно выполнения им мероприятий профессионально-психологического изучения", то исходя из его содержания и формулировки, это письменное согласие на проведение таких психологических исследований, а не на прохождение военной службы", — объяснила адвокат.

Можно ли отказаться от заполнения формуляра юноше

Адвокат отмечает, что такой формуляр не утвержден нормативно-правовым актом. Кроме того, он содержит так называемый "социальный паспорт" для призывника или допризывника, утвержденного в 2016 году. Там просят указать биографические данные, семейное положение, состояние здоровья, "факторы негативного влияния".

Кроме того, там встречаются графы о том, работает ли жена, заработная плата, есть ли судимость, кредиты, принадлежность к религиозным организациям, запрещающим брать в руки оружие.

"Хочу отметить, что юноши и их родители не обязаны заполнять такие сведения о себе и своей семье, учитывая, что это лишь методические положения, которые носят рекомендательный характер", — отметила Марина Бекало.

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