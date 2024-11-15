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Оформление отсрочки онлайн – кому придется идти в ТЦК

15 ноября 2024 00:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Как оформить отсрочку онлайн – перечень документов и в каких случаях нужно идти в ТЦК
Очередь в военкомат. Фото архивное иллюстративное: Четверта влада
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Несколько дней назад Министерство обороны Украины ввело оформление отсрочок от мобилизации в электронном формате. Это можно сделать через Резерв+. Тем не менее, оформить отсрочку от военной службы до сих пор можно по-прежнему в территориальных центрах комплектования.

Кому можно оформить отсрочку онлайн и в каких случаях нужно обратиться в ТЦК читайте на Новини.LIVE.

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Кто имеет право на оформление отсрочки онлайн в Резерв+

Воспользоваться возможностью онлайн-оформления отсрочки в резерв+ могут:

  • люди с инвалидностью, однако, они обязаны иметь актуальное пенсионное удостоверение;
  • студенты, аспиранты и докторанты. Они должны учиться на дневной или дуальной форме и ни в коем случае не нарушать последовательность образования: то есть, если учатся на магистратуре после бакалавриата или хотят получить степень аспиранта после магистерского.

Также в Минобороны во время анонса нововведения в Резерв+ заявляли, что вскоре в приложении можно будет оформлять отсрочку от мобилизации и многодетным родителям, имеющим троих и более несовершеннолетних детей. Продолжается бета-тестирование функции.

Как оформить электронную отсрочку

Прежде всего обновите приложение Резерв+ до версии 1.4.3. Это можно сделать в магазине приложений – App Store или Play Market. При открытии приложения нужно нажать три точки меню на своем военно-учетном документе и выбрать "Подать запрос на отсрочку".

Настройте уведомление от Резерва+, чтобы не упустить сообщение о предоставлении отсрочки. Также электронный военно-учетный документ автоматически обновит статус в случае, если вы получите одобрение на отсрочку.

В Минобороны акцентируют, что заявителю не нужны дополнительные скачивания документов, которые должны стать подтверждением на право освобождения от мобилизации. Все документы Резерв+ "подтягивает" из других баз данных, взаимодействующих с реестром призывников, а также с системой "Оберег".

Как долго оформляют электронную отсрочку и на уровне ли она с бумажным форматом

Электронная отсрочка имеет ту же юридическую силу, что и бумажный документ. Вы можете показать ее представителям ТЦК во время проверки.

Сроки предоставления отсрочки зависят от того, есть ли в базах данных все необходимые документы или информация о военнообязанном.

Нужно ли делать электронную отсрочку, если раньше оформляли в бумажном формате

В Минобороны также отметили, что оформить электронную отсрочку невозможно, если у человека уже есть актуальная. Однако он будет иметь право подать запрос на оформление электронной, когда истечет срок действия предыдущей отсрочки.

Резерв+ не видит мои данные — что делать

Иногда возможны случаи, когда приложение не может найти данные военнообязанного. В таком случае следует обратиться к техподдержке Резерв+. В дальнейшем специалисты обязаны сконтактировать с другими Министерствами, чтобы заполнить недостающие сведения и таким образом исправить ошибку.

В каком случае нужно идти в ТЦК и какие из документов брать с собой

Напомним, что онлайн отсрочка от мобилизации доступна только людям с инвалидностью и студентам. Также в разработке внедрения функции отсрочки онлайн для многодетных родителей. В остальных случаях граждане, желающие оформить отсрочку, должны явиться в ТЦК.

Военнообязанный должен написать заявление на имя председателя комиссии районного или городского ТЦК, где состоит на учете, а также добавить документы, утверждающие право на отсрочку или заверенные копии, а также копии военно-учетного документа и паспорта.

Право на получение отсрочки удостоверяют следующие документы:

  • свидетельство о рождении детей;
  • свидетельство о браке;
  • медицинская справка, подтверждающая заболевание;
  • справка об опекунстве/уходе за лицом с инвалидностью;
  • справка об инвалидности;
  • выписка о бронировании.

Добавим, что в ТЦК можно попасть через обычную очередь или же записаться на электронную.

Напомним, адвокат дала совет, что не стоит говорить в ТЦК по требованию и какая информация личная.

Также мы объясняли откуда реестр "Оберег" берет информацию о военнообязанном для наполнения базы данных.

мобилизация бронирование отсрочка ТЦК и СП резерв

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