Отсрочка от мобилизации для студентов – могут ли студенты оформить отсрочку в Резерв+

Отсрочка для студентов — можно ли оформить через "Резерв+"
Студенты украинских вузов вправе оформить отсрочку от мобилизации дистанционно. Это возможно благодаря мобильному приложению "Резерв+".
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Имеют ли право студенты оформить отсрочку через "Резерв+"
Студенты отечественных учебных заведений имеют право на отсрочку от мобилизации.
К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли он как студент оформить отсрочку через мобильное приложение "Резерв+".
Дистанционная отсрочка для студентов
"Согласно имеющейся информации, оформление отсрочки через "Резерв+" работает", — ответил адвокат Юрий Айвазян.
Студенты могут попытаться оформить отсрочку от мобилизации с помощью этого приложения.
Напомним, мы раньше писали о том, когда студент получает отсрочку — в дату зачисления или после начала учебы.
Также мы сообщали о том, без какого документа студентам не продлят отсрочку.
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