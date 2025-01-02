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Отсрочка для студентов — можно ли оформить через "Резерв+"

2 января 2025 06:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Отсрочка от мобилизации для студентов – могут ли студенты оформить отсрочку в Резерв+
Студенты на занятиях. Фото: Sobitie
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Студенты украинских вузов вправе оформить отсрочку от мобилизации дистанционно. Это возможно благодаря мобильному приложению "Резерв+".

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Имеют ли право студенты оформить отсрочку через "Резерв+"

Студенты отечественных учебных заведений имеют право на отсрочку от мобилизации.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли он как студент оформить отсрочку через мобильное приложение "Резерв+".

Дистанционная отсрочка для студентов

"Согласно имеющейся информации, оформление отсрочки через "Резерв+" работает", — ответил адвокат Юрий Айвазян.

Студенты могут попытаться оформить отсрочку от мобилизации с помощью этого приложения.

Напомним, мы раньше писали о том, когда студент получает отсрочку — в дату зачисления или после начала учебы.

Также мы сообщали о том, без какого документа студентам не продлят отсрочку.

студенты мобилизация отсрочка ТЦК и СП резерв

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