Отсрочка от мобилизации для студентов – могут ли студенты оформить отсрочку в Резерв+

Студенты на занятиях. Фото: Sobitie

Студенты украинских вузов вправе оформить отсрочку от мобилизации дистанционно. Это возможно благодаря мобильному приложению "Резерв+".

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Имеют ли право студенты оформить отсрочку через "Резерв+"

Студенты отечественных учебных заведений имеют право на отсрочку от мобилизации.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли он как студент оформить отсрочку через мобильное приложение "Резерв+".

Дистанционная отсрочка для студентов

"Согласно имеющейся информации, оформление отсрочки через "Резерв+" работает", — ответил адвокат Юрий Айвазян.

Студенты могут попытаться оформить отсрочку от мобилизации с помощью этого приложения.

Напомним, мы раньше писали о том, когда студент получает отсрочку — в дату зачисления или после начала учебы.

Также мы сообщали о том, без какого документа студентам не продлят отсрочку.