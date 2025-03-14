Відстрочка від мобілізації в Резерв+ — чи треба йти до ТЦК, як оформити

Застосунок "Резерв+", де можна оформити відстрочку онлайн. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов

Працівники територіальних центрів комплектування можуть і мають отримувати інформацію про частину військовозобов’язаних у різноманітних державних реєстрах. Тому особі з інвалідністю дозволено не тільки оформити відстрочку дистанційно, через "Резерв+", а і вони звільняються від необхідності відвідування ТЦК для того, аби повідомити про оформлену відстрочку.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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Особи з інвалідністю мають право оформити відстрочку від мобілізації через застосунок "Резерв+".

Після чого, як підкреслив юрист Владислав Дерій, таким громадянам можна не відвідувати ТЦК для інформування про оформлену відстрочку.

"Якщо Ви вже отримали відстрочку на підставі інвалідності, то Ви можете не інформувати ТЦК, адже вже й так зрозуміло, що Ви є особою з інвалідністю", — пояснив Дерій.

Де ТЦК візьме інформацію про осіб з інвалідністю

Також юрист додав, що на осіб з інвалідністю розповсюджується чинна норма законодавства про можливість отримання територіальними центрами комплектування інформації про військовозобов’язаних не від них самих, а із різних державних реєстрів.

"Ваші дані містяться в реєстрах Пенсійного фонду, ДМС, ДРАЦС, ДПС, МВС та ін., а ТЦК має доступ до них", — наголосив Владислав Дерій.

Тож громадянину, який має відстрочку через наявність інвалідності, відвідувати ТЦК немає жодної потреби, а працівники центру комплектування повинні самі отримати інформацію із відповідних державних реєстрів.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, для кого саме у 2025 році доступна відстрочка онлайн, у застосунку "Резерв+".

Додамо, ми повідомляли про те, чи можуть студенти отримати відстрочку для навчання без візиту до ТЦК.