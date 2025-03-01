Участники Нацотбора на Евровидение выехали из Украины, — СМИ

Участники группы MBreeze. Фото: Новый канал

Немалый процент украинских артистов не вернулся из-за границы после выезда по специальным разрешениям. Среди них — певец Василий Демчук и участники группы MBreeze.

Об этом пишет РБК-Україна со ссылкой на слова музыкального обозревателя Романа Бутурлакина.

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Как отмечает издание, блогер Бутурлакин сообщил, что из Украины выехали участники группы MBreeze и певец Василий Демчук. Ранее артисты участвовали в одном Нацотборе 2023 года.

"Недавно в личном разговоре об этом вспомнил человек из шоу-бизнеса и мне стало интересно. Сам зашел к ним в Instagram, посмотрел публикации и нашел, когда в последний раз четко видно, что они в Украине. Далее есть пост о благотворительном концерте за рубежом, а потом неизвестность, и все публикации сделаны таким образом, чтобы нельзя было понять даже, в какой стране это", — отметил блогер.

Участники группы MBreeze. Фото: TheIcon

Информацию о том, что участники группы MBreeze сейчас находятся в Литве подтвердили некоторые пользователи соцсетей.

Что касается Василия Демчука, то он, по словам блогера, сейчас живет в Италии. Мужчина работает там моделью. Бутурлакин отметил, что артист не скрывает того, что находится в Риме.

"Конечно, каким образом там оказался не рассказывает. Хотя он точно был в Киеве во время полномасштабного вторжения. Я видел его много раз на различных мероприятиях", — отметил Бутурлакин.

Василий Демчук. Фото: Суспільне

Напомним, ранее Фагот раскритиковал запрет на выезд за границу для артистов и журналистов. Он сравнил это с выстрелом "себе в ногу".

С 3 марта выдачу разрешений на выезд за границу журналистам и художникам прекратят. Это связано со многими случаями, когда украинцы не возвращались после командировок из-за границы.