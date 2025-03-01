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Учасники Нацвідбору на Євробачення втекли з України, — ЗМІ

1 березня 2025 17:56
Ольга Антоновська - редактор
Учасники Нацвідбору на Євробачення виїхали з України, — ЗМІ
Учасники гурту MBreeze. Фото: Новий канал
Ольга Антоновська - редактор

Чималий відсоток українських артистів не повернувся з-за кордону після виїзду за спеціальними дозволами. Серед них — співак Василь Демчук та учасники гурту MBreeze.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова музичного оглядача Романа Бутурлакіна.

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Як зазначає видання, блогер Бутурлакін повідомив, що з України виїхали учасники гурту MBreeze та співак Василь Демчук. Раніше артисти брали участь в одному Нацвідборі 2023 року.

"Нещодавно в особистій розмові про це згадала людина з шоу-бізнесу і мені стало цікаво. Сам зайшов до них в Instagram, подивився публікації і знайшов, коли востаннє чітко видно, що вони в Україні. Далі є пост про благодійний концерт за кордоном, а потім невідомість, і всі публікації зроблені таким чином, аби не можна було зрозуміти навіть, в якій країні це", — зазначив блогер.

Учасники гурту MBreeze втекли з України
Учасники гурту MBreeze. Фото: TheIcon

Інформацію про те, що учасники гурту MBreeze наразі перебувають у Литві підтвердили деякі користувачі соцмереж.

Щодо Василя Демчука, то він, за словами блогера, зараз живе в Італії. Чоловік працює там моделлю. Бутурлакін зазначив, що артист не приховує того, що перебуває у Римі.

"Звісно, яким чином там опинився не розповідає. Хоча він точно був у Києві під час повномасштабного вторгнення. Я бачив його багато разів на різних заходах", — зазначив Бутурлакін.

Василь Демчук виїхав з України
Василь Демчук. Фото: Суспільне

Нагадаємо, раніше Фагот розкритикував заборону на виїзд за кордон для артистів та журналістів. Він порівняв це з пострілом "собі в ногу".

З 3 березня видачу дозволів на виїзд за кордон журналістам та митцям припинять. Це пов'язано з багатьма випадками, коли українці не повертались після відряджень з-за кордону.

Євробачення артисти співак виїзд за кордон Нацвідбір Євробачення

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18:58 У США приземлився літак, в якого загорівся двигун — відео

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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