Нардеп Сергей Ионушас объяснил, кто из военнообязанных, нарушивших учет, сможет оплатить 50% штрафа

Мужчина с работником ТЦК и СП. Фото: скриншот видео

Военнослужащих, которые до сих пор не обновили свои военно-учетные учетные данные, освободят от уплаты штрафов. Также некоторые граждане будут иметь право платить не полную сумму штрафа, а только 50%.

Об этом сообщил народный депутат Украины Сергей Ионушас.

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Уменьшение административного наказания

"Те люди, которые соглашаются с тем, что они нарушили нормы, связанные с военным учетом и мобилизацией, признали, что они совершили нарушение, подали административное заявление, могут оплатить штраф в размере 50% от нижней границы штрафа", — заявил нардеп.

Подать заявление можно, в частности, в электронном виде с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП). Минимальный штраф за необновление военно-учетных данных составляет 17 тысяч гривен — те, кто предоставит соответствующие заявления, смогут оплатить только 8,5 тысячи гривен. Военнослужащих вообще освободят от штрафов.

"Вполне понятно, что некоторые наши граждане на передовой, на фронте, и не все смогли обновить свои данные... Законопроектом предусматривается возможность освободить их от уплаты штрафа", — отметил Ионушас.

Ранее заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко объяснила, как оплатить штраф от ТЦК и СП с 50% скидкой. Это можно сделать в мобильном приложении "Резерв+".

Также мы сообщали, что Верховная Рада Украины приняла законопроект, согласно которому военнообязанные, которые нарушили воинский учет и признали, что совершили нарушение, смогут оплатить только 50% от суммы штрафа. Чтобы получить такую скидку, надо подать заявление в ТЦК и СП в письменной форме или электронном виде.