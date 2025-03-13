ВРУ ухвалила законопроєкт про знижку 50% на штрафи від ТЦК

Верховна Рада. Фото: УНІАН

Верховна Рада України ухвалила законопроєкт про знижку у випадку добровільної сплати штрафу від територіального центру комплектування. Йдеться про 50%.

Про це повідомляє "Судово-юридична газета" у четвер, 13 березня.

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Знижка на сплату штрафу від ТЦК

Документ передбачає, що "ухилянти", які добровільно сплатять штраф за порушення правил військового обліку, зможуть скористатися знижкою 50%. Таким чином, замість 17 000 грн вони заплатять 8 500 грн.

Для отримання знижки військовозобов'язаний повинен подати заяву до ТЦК, де він перебуває на обліку, в якій підтверджує, що визнає порушення та погоджується на адміністративну відповідальність у разі її застосування.

Її можна подати особисто в письмовій формі або через електронний кабінет у "Резерв+".

Керівник ТЦК протягом трьох днів після отримання зобов’язаний:

перевірити викладені у заяві фактичні дані про визнання особою правопорушення та надання нею згоди на притягнення її до адміністративної відповідальності за її відсутності;

винести постанову по справі, у тому числі без участі особи.

Крім того, тим, хто погодиться піти на службу, адмінпровадження щодо порушень військового обліку будуть закривати.

Нагадаємо, Верховна Рада в першому читанні підтримала законопроєкт, який вводить відповідальність для керівників ТЦК та ВЛК за порушення порядку проведення медичних оглядів.

Також військовозобов’язаний може перевірити, чи не оголошено його у розшук, подавши заяву до територіального центру комплектування.