ВРУ ухвалила законопроєкт про знижку 50% на штрафи від ТЦК

ВРУ ухвалила закон про знижку оплати штрафу від ТЦК — деталі
Верховна Рада України ухвалила законопроєкт про знижку у випадку добровільної сплати штрафу від територіального центру комплектування. Йдеться про 50%.
Про це повідомляє "Судово-юридична газета" у четвер, 13 березня.
Знижка на сплату штрафу від ТЦК
Документ передбачає, що "ухилянти", які добровільно сплатять штраф за порушення правил військового обліку, зможуть скористатися знижкою 50%. Таким чином, замість 17 000 грн вони заплатять 8 500 грн.
Для отримання знижки військовозобов'язаний повинен подати заяву до ТЦК, де він перебуває на обліку, в якій підтверджує, що визнає порушення та погоджується на адміністративну відповідальність у разі її застосування.
Її можна подати особисто в письмовій формі або через електронний кабінет у "Резерв+".
Керівник ТЦК протягом трьох днів після отримання зобов’язаний:
- перевірити викладені у заяві фактичні дані про визнання особою правопорушення та надання нею згоди на притягнення її до адміністративної відповідальності за її відсутності;
- винести постанову по справі, у тому числі без участі особи.
Крім того, тим, хто погодиться піти на службу, адмінпровадження щодо порушень військового обліку будуть закривати.
Нагадаємо, Верховна Рада в першому читанні підтримала законопроєкт, який вводить відповідальність для керівників ТЦК та ВЛК за порушення порядку проведення медичних оглядів.
Також військовозобов’язаний може перевірити, чи не оголошено його у розшук, подавши заяву до територіального центру комплектування.
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