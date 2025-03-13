ВРУ приняла законопроект о скидке 50% на штрафы от ТЦК

Верховная Рада. Фото: УНИАН

Верховная Рада Украины приняла законопроект о скидке в случае добровольной уплаты штрафа от территориального центра комплектования. Речь идет о 50%.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета" в четверг, 13 марта.

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Скидка на уплату штрафа от ТЦК

Документ предусматривает, что "уклонисты", которые добровольно оплатят штраф за нарушение правил воинского учета, смогут воспользоваться скидкой 50%. Таким образом, вместо 17 000 грн они заплатят 8 500 грн.

Для получения скидки военнообязанный должен подать заявление в ТЦК, где он состоит на учете, в котором подтверждает, что признает нарушение и соглашается на административную ответственность в случае ее применения.

Его можно подать лично в письменной форме или через электронный кабинет в "Резерв+".

Руководитель ТЦК в течение трех дней после получения обязан:

проверить изложенные в заявлении фактические данные о признании лицом правонарушения и предоставление им согласия на привлечение его к административной ответственности в его отсутствие;

вынести постановление по делу, в том числе без участия лица.

Кроме того, тем, кто согласится пойти на службу, админпроизводства по нарушениям воинского учета будут закрывать.

Напомним, Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект, который вводит ответственность для руководителей ТЦК и ВВК за нарушение порядка проведения медицинских осмотров.

Также военнообязанный может проверить, не объявлен ли он в розыск, подав заявление в территориальный центр комплектования.