ВРУ приняла законопроект о скидке 50% на штрафы от ТЦК

ВРУ приняла закон о скидке оплаты штрафа от ТЦК — детали
Верховная Рада Украины приняла законопроект о скидке в случае добровольной уплаты штрафа от территориального центра комплектования. Речь идет о 50%.
Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета" в четверг, 13 марта.
Скидка на уплату штрафа от ТЦК
Документ предусматривает, что "уклонисты", которые добровольно оплатят штраф за нарушение правил воинского учета, смогут воспользоваться скидкой 50%. Таким образом, вместо 17 000 грн они заплатят 8 500 грн.
Для получения скидки военнообязанный должен подать заявление в ТЦК, где он состоит на учете, в котором подтверждает, что признает нарушение и соглашается на административную ответственность в случае ее применения.
Его можно подать лично в письменной форме или через электронный кабинет в "Резерв+".
Руководитель ТЦК в течение трех дней после получения обязан:
- проверить изложенные в заявлении фактические данные о признании лицом правонарушения и предоставление им согласия на привлечение его к административной ответственности в его отсутствие;
- вынести постановление по делу, в том числе без участия лица.
Кроме того, тем, кто согласится пойти на службу, админпроизводства по нарушениям воинского учета будут закрывать.
Напомним, Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект, который вводит ответственность для руководителей ТЦК и ВВК за нарушение порядка проведения медицинских осмотров.
Также военнообязанный может проверить, не объявлен ли он в розыск, подав заявление в территориальный центр комплектования.
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