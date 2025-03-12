Розшук від ТЦК — де дізнатися причину розшуку

Перевірка військово-облікових документів військовозобов’язаного. Фото: "Поради юриста"

Військовозобов’язаний громадянин може дізнатися, чи не оголосили його з якоїсь причини у розшук на вимогу ТЦК, направивши до територіального центру комплектування відповідну заяву. Це можна зробити через юриста чи самостійно.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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В Україні продовжується процес загальної мобілізації, який 2024 року був пов’язаний із оновленням військово-облікових даних.

За порушення цієї вимоги, як і у будь-яких інших правил військового обліку, військовозобов’язаного можуть оголосити у розшук за поданням територіального центру комплектування.

Як дізнатися, чи не перебуваєш ти у розшуку

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, як військовозобов’язаний громадянин може дізнатися про те, чи перебуває він у розшуку за поданням ТЦК.

"Ви можете направити до ТЦК відповідну заяву із проханням надати відповідь щодо підстави подання Вас у розшук", — підкреслив юрист.

Айвазян додав, що це можна зробити, як самостійно, так і за допомогою власного адвоката.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли розшук є законним і як його скасувати.

Додамо, ми повідомляли про те, чи відображається розшук у застосунку "Резерв+".