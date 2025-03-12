Розыск от ТЦК — где узнать причину розыска

Проверка военно-учетных документов военнообязанного. Фото: "Поради юриста"

Военнообязанный гражданин может узнать, не объявили ли его по какой-то причине в розыск по требованию ТЦК, направив в территориальный центр комплектования соответствующее заявление. Это можно сделать через юриста или самостоятельно.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

Военный учет и розыск нарушителей

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации, который в 2024 году был связан с обновлением военно-учетных данных.

За нарушение этого требования, как и в любых других правил воинского учета, военнообязанного могут объявить в розыск по представлению территориального центра комплектования.

Как узнать, не находишься ли ты в розыске

Адвокат Юрий Айвазян объяснил, как военнообязанный гражданин может узнать о том, находится ли он в розыске по представлению ТЦК.

"Вы можете направить в ТЦК соответствующее заявление с просьбой предоставить ответ относительно основания представления Вас в розыск", — подчеркнул юрист.

Айвазян добавил, что это можно сделать, как самостоятельно, так и с помощью собственного адвоката.

Напомним, мы ранее писали о том, когда розыск является законным и как его отменить.

Добавим, мы сообщали о том, отображается ли розыск в приложении "Резерв+".