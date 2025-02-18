Як скасувати розшук від ТЦК - головні правила

Розшук від ТЦК — коли він законний, як його скасувати
Законність оголошення військовозобов’язаного громадянина у розшук за порушення військового обліку підтверджує рішення слідчого судді. А зняти з розшуку можливо після того, як Нацполіція буде повідомлена про відсутність підстав для затримання громадянина.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Євген Корнійчук.
Оголошення в розшук — як це відбувається
Територіальний центр комплектування не може самостійно оголосити військовозобов’язаного громадянина у розшук за порушення правил військового обліку.
"У розшук можуть оголосити лише за рішенням слідчого судді у кримінальному провадженні", — підкреслив юрист Євген Корнійчук.
Хто знімає громадянина з розшуку
Юрист пояснив, що і зняття з розшуку також відбувається за бажання ТЦК.
"Зняття з розшуку відбувається шляхом повідомлення Національній поліції про відсутність підстав для адміністративного затримання та доставлення призовників / військовозобов’язаних / резервістів", — зазначив Корнійчук.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, який саме ТЦК подає у розшук порушника військового обліку.
Додамо, ми повідомляли про те, як дізнатися, чому ви опинилися у розшуку ТЦК.
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