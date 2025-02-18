Как отменить розыск от ТЦК - главные правила

Проверка документов гражданина по розыску ТЦК. Фото: "Новини.PRO"

Законность объявления военнообязанного гражданина в розыск за нарушение воинского учета подтверждает решение следственного судьи. А снять с розыска возможно после того, как Нацполиция будет уведомлена об отсутствии оснований для задержания гражданина.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Евгений Корнийчук.

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Объявление в розыск — как это происходит

Территориальный центр комплектования не может самостоятельно объявить военнообязанного гражданина в розыск за нарушение правил воинского учета.

"В розыск могут объявить только по решению следственного судьи в уголовном производстве", — подчеркнул юрист Евгений Корнийчук.

Кто снимает гражданина с розыска

Юрист пояснил, что и снятие с розыска также происходит по желанию ТЦК.

"Снятие с розыска происходит путем уведомления Национальной полиции об отсутствии оснований для административного задержания и доставки призывников/военнообязанных/резервистов", — отметил Корнийчук.

Напомним, мы ранее писали о том, какой именно ТЦК подает в розыск нарушителя воинского учета.

Добавим, мы сообщали о том, как узнать, почему вы оказались в розыске ТЦК.