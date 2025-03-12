Рада ухвалила законопроєкт щодо покарання працівників ТЦК і ВЛК

Військовозобов’язаний оформлює документи у ТЦК. Фото: enovosty.com

Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт, який запроваджує відповідальність для керівників ТЦК та ВЛК за порушення порядку медичного огляду. За результатами голосування, законопроект підтримали 273 народних депутати.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram у середу, 12 березня.

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Кримінальна відповідальність за порушення при мобілізації для керівників ТЦК та ВЛК

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт №12442, що передбачає кримінальну відповідальність за порушення законодавства у сфері оборони, мобілізаційної підготовки та мобілізації.

Законопроєкт стосується, зокрема, керівників ТЦК, голів і членів ВЛК, а також військових медиків.

Відповідно до документа, пропонується запровадити кримінальну відповідальність за недотримання встановленого порядку проведення медичних оглядів для визначення придатності до служби, а також за порушення процедури призову громадян на військову службу.

Також розширюється перелік осіб, які можуть бути притягнуті до відповідальності за корупційні кримінальні правопорушення, зокрема до нього включено голів, їхніх заступників і членів ВЛК. Законопроєкт був підтриманий 273 народними депутатами за підсумками голосування.

Нагадаємо, у Житомирській області суд покарав чоловіка, який не з'явився за повісткою у ТЦК.

Додамо, ми повідомляли про те, хто з українців має терміново замінити військово-обліковий документ.