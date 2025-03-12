Рада приняла законопроект о наказании работников ТЦК и ВВК

Военнообязанный оформляет документы в ТЦК. Фото: enovosty.com

Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект, который вводит ответственность для руководителей ТЦК и ВВК за нарушение порядка медицинского осмотра. По результатам голосования, законопроект поддержали 273 народных депутата.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram в среду, 12 марта.

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Уголовная ответственность за нарушения при мобилизации для руководителей ТЦК и ВВК

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №12442, предусматривающий уголовную ответственность за нарушение законодательства в сфере обороны, мобилизационной подготовки и мобилизации.

Законопроект касается, в частности, руководителей ТЦК, председателей и членов ВВК, а также военных медиков.

Согласно документу, предлагается ввести уголовную ответственность за несоблюдение установленного порядка проведения медицинских осмотров для определения пригодности к службе, а также за нарушение процедуры призыва граждан на военную службу.

Также расширяется перечень лиц, которые могут быть привлечены к ответственности за коррупционные уголовные правонарушения, в частности в него включены председатели, их заместители и члены ВВК. Законопроект был поддержан 273 народными депутатами по итогам голосования.

Напомним, в Житомирской области суд наказал мужчину, который не явился по повестке в ТЦК.

Добавим, мы сообщали о том, кто из украинцев должен срочно заменить военно-учетный документ.