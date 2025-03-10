Чоловік отримав повістку та не прийшов до ТЦК — що вирішив суд

Суддя оголошує рішення у справі. Ілюстративне фото: Shutterstock

В Житомирській області чоловіка, який отримав повістку, але ухилився від мобілізації, засудили до трьох років позбавлення волі.

Про це йдеться у вироку Червоноармійського районного суду Житомирської області.

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Деталі справи

За інформацією суду, жителя Житомирщини визнали придатним до мобілізації. У грудні 2023 року він отримав повістку, але не з'явився до ТЦК.

Під час судових засідань чоловік спочатку визнав свою провину і стверджував, що "виховує трьох дітей — двох власних та третю, яка перебуває під опікою його дружини". Однак згодом він відмовився від своїх попередніх свідчень і заперечив провину, заявивши, що нібито "не отримував мобілізаційного розпорядження і йому було невідомо, що він підписував".

Що вирішив суд

Під час судового засідання було повідомлено, що відповідно до інформації Пулинської селищної ради Житомирського району Житомирської області, єдиним опікуном неповнолітньої дитини є дружина підсудного. Суд не врахував також заяву захисника підсудного щодо "неправильно оформлених документів". Аналізуючи журнали ТЦК, було встановлено, що всі документи були оформлені належним чином.

Суд також взяв до уваги, що житель Житомирщини не виявив каяття і висловив небажання проходити службу в Збройних силах України. Чоловіка визнали винним за статтею 336 ККУ та призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

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