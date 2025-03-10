Мужчина получил повестку и не пришел в ТЦК — что решил суд

Судья оглашает решение по делу. Иллюстративное фото: Shutterstock

В Житомирской области мужчину, который получил повестку, но уклонился от мобилизации, приговорили к трем годам лишения свободы.

Об этом говорится в приговоре Красноармейского районного суда Житомирской области.

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Детали дела

По информации суда, жителя Житомирщины признали годным к мобилизации. В декабре 2023 года он получил повестку, но не явился в ТЦК.

Во время судебных заседаний мужчина сначала признал свою вину и утверждал, что "воспитывает троих детей — двух собственных и третьего, который находится под опекой его жены". Однако впоследствии он отказался от своих предыдущих показаний и отрицал вину, заявив, что якобы "не получал мобилизационного распоряжения и ему было неизвестно, что он подписывал".

Что решил суд

Во время судебного заседания было сообщено, что согласно информации Пулинского поселкового совета Житомирского района Житомирской области единственным опекуном несовершеннолетнего ребенка является жена подсудимого. Суд не учел также заявление защитника подсудимого о "неправильно оформленных документах". Анализируя журналы ТЦК, было установлено, что все документы были оформлены надлежащим образом.

Суд также принял во внимание, что житель Житомирщины не проявил раскаяния и выразил нежелание проходить службу в Вооруженных Силах Украины. Мужчину признали виновным по статье 336 УКУ и назначили наказание в виде трех лет лишения свободы.

Напомним, в Одесской области мужчина уклонился от воинского учета. Нарушителя объявили в розыск, задержали и оштрафовали.

Также мы сообщали, что в Харькове судили мужчину, который избил своего знакомого. Нарушителя обязали уплатить штраф.