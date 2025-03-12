Військовозобов'язані за кордоном і в Україні зможуть оплатити через Резерв+ штраф зі знижкою

Чоловік з відкритим додатком "Резерв+" на смартфоні. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов

Верховна Рада поки що у першому читанні прийняла законопроєкт №12093, який передбачає скасування обов'язкової особистої появи громадян України в ТЦК для сплати штрафу за не оновлення своїх даних. Оскільки майже чотири мільйони українців користуються додатком "Резерв+", то доречним є те, щоб вони могли сплачувати штраф прямо через додаток.

Про це в етері Телемарафону заявила заступниця Міністра оборони з питань цифрового розвитку та цифровізації Катерина Черногоренко.

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Черногоренко зазначила, що саме можливість сплати штрафу через додаток є одним із найпоширеніших запитів від громадян, адже у них не буде потреби відвідувати ТЦК. За її словами, законопроєкт дозволить громадянам України, як в країні, так і за кордоном, сплачувати штраф дистанційно через додаток "Резерв+" зі знижкою 50% та уникнути можливих проблем з документами.

Заступниця Міністра оборони наголосила, що завдяки додатку "Резерв+" громадяни можуть переглянути інформацію про наявність позначок щодо порушення правил військового обліку. Законопроєкт №12093 має на меті усунути бюрократичні складності, пов'язані з необхідністю особистої появи в ТЦК для сплати штрафу.

За її словами, законопроєкт дозволить громадянам України, як в країні, так і за кордоном, сплачувати штраф дистанційно через додаток "Резерв+" зі знижкою 50% та уникнути можливих проблем з документами.

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