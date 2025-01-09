Штрафи від ТЦК загрожують усім 17-річним юнакам — у чому причина і що робити

Юнак стає на військовий облік у ТЦК. Фото: "Суспільне"

Верховна Рада внесла зміни до Закону "Про військовий обов’язок і службу". Територіальні центри комплектування (ТЦК) штрафуватимуть і 17-річних юнаків, які не стануть на військовий облік.

Про це заявив член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський на брифінгу у четвер, 9 січня.

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За словами Веніславського, юнаки теж сплачуватимуть штраф у 17 000 грн, якщо не встигнуть стати на облік.

"Якщо 17-річний громадянин не виконав вимоги закону і до 31 серпня 2025 року і не став на військовий облік, то він може стати на облік виключно після самостійного прибуття до ТЦК та СП. До 31 серпня юнаки можуть стати на облік через електронні комунікації — "Резерв+" або через Дію", — сказав нардеп.

Він підкреслив, що ті юнаки, які перебувають за кордоном, і яким виповнилось 17 років, можуть стати на військовий облік дистанційно до 31 серпня.

"Після набрання чинності цього закону ті, кому виповнюється 17 років, не повинні будуть фізично прибувати до ТЦК та СП, а зможуть користуватися електронними комунікаціями для того, щоб стати на військовий облік", — зазначив Веніславський.

Нагадаємо, під час дії воєнного стану та загальної мобілізації ТЦК та СП мають право виписати штраф військовозобов'язаним чоловікам, які порушили військовий облік. Сума адміністративного стягнення становить від 17 тис. до 25,5 тис. грн.

Раніше ми повідомляли, чому ТЦК можуть виписати штраф навіть після пред'явлення військово-облікових документів.