Штрафы от ТЦК грозят всем 17-летним юношам — в чем причина и что делать

Юноша становится на воинский учет в ТЦК. Фото: "Суспільне"

Верховная Рада внесла изменения в Закон "О военном учете и службе". Теперь Территориальные центры комплектования (ТЦК) будут штрафовать и 17-летних юношей, которые не станут на воинский учет.

Об этом заявил член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский на брифинге в четверг, 9 января.

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По словам Вениславского, юноши теперь тоже будут платить штраф в 17 000 грн, если не успеют стать на учет.

"Если 17-летний гражданин не выполнил требования закона и до 31 августа 2025 года не стал на воинский учет, то он может стать на учет исключительно после самостоятельного прибытия в ТЦК и СП. До 31 августа юноши могут стать на учет через электронные коммуникации — "Резерв+" или через Дію", — сказал нардеп.

Он подчеркнул, что те юноши, которые находятся за границей, и которым исполнилось 17 лет, могут стать на воинский учет дистанционно до 31 августа.

"После вступления в силу этого закона те, кому исполняется 17 лет, не должны будут физически прибывать в ТЦК и СП, а смогут пользоваться электронными коммуникациями для того, чтобы стать на воинский учет", — отметил он.

Напомним, во время действия военного положения и всеобщей мобилизации ТЦК и СП имеют право выписать штраф военнообязанным мужчинам, которые нарушили воинский учет. Сумма административного взыскания составляет от 17 тыс. до 25,5 тыс. грн.

Ранее мы сообщали, почему ТЦК могут выписать штраф даже после предъявления военно-учетных документов.