Военнообязанные за рубежом и в Украине смогут оплатить через Резерв+ штраф со скидкой

Мужчина с открытым приложением "Резерв+" на смартфоне. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

Верховная Рада пока в первом чтении приняла законопроект №12093, который предусматривает отмену обязательного личного появления граждан Украины в ТЦК для уплаты штрафа за не обновление своих данных. Поскольку почти четыре миллиона украинцев пользуются приложением "Резерв+", то уместно, чтобы они могли платить штраф прямо через приложение.

Об этом в эфире Телемарафона заявила заместитель Министра обороны по вопросам цифрового развития и цифровизации Екатерина Черногоренко.

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Черногоренко отметила, что именно возможность уплаты штрафа через приложение является одним из самых распространенных запросов от граждан, ведь у них не будет необходимости посещать ТЦК. По ее словам, законопроект позволит гражданам Украины, как в стране, так и за рубежом, платить штраф дистанционно через приложение "Резерв+" со скидкой 50% и избежать возможных проблем с документами.

Заместитель Министра обороны отметила, что благодаря приложению "Резерв+" граждане могут просмотреть информацию о наличии отметок о нарушении правил воинского учета. Законопроект №12093 имеет целью устранить бюрократические сложности, связанные с необходимостью личного появления в ТЦК для уплаты штрафа.

По ее словам, законопроект позволит гражданам Украины, как в стране, так и за рубежом, платить штраф дистанционно через приложение "Резерв+" со скидкой 50% и избежать возможных проблем с документами.

Напомним, мы ранее писали о том, что уклонистам могут сделать скидку на штрафы от ТЦК.

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