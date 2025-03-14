Нардеп Сергій Іонушас пояснив, хто з військовозобов'язаних, які порушили облік, зможе сплатити 50% штрафу

Чоловік із працівником ТЦК та СП. Фото: скриншот відео

Військовослужбовців, які досі не оновили свої військово-облікові облікові дані, звільнять від сплати штрафів. Також деякі громадяни матимуть право сплачувати не повну суму штрафу, а лише 50%.

Про це повідомив народний депутат України Сергій Іонушас.

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"Ті люди, які погоджуються з тим, що вони порушили норми, пов'язані з військовим обліком і мобілізацією, визнали, що вони вчинили порушення, подали адміністративну заяву, можуть сплатити штраф у розмірі 50% від нижньої границі штрафу", — заявив нардеп.

Подати заяву можна, зокрема, в електронному вигляді за допомогою електронного цифрового підпису (ЕЦП). Мінімальний штраф за неоновлення військово-облікових даних становить 17 тисяч гривень, отже ті, хто надасть відповідні заяві, зможуть сплатити лише 8,5 тисячі гривень. Військовослужбовців взагалі звільнять від штрафів.

"Цілком зрозуміло, що деякі наші громадяни на передовій, на фронті, і не всі змогли оновити свої дані... Законопроектом передбачається можливість звільнити їх від сплати штрафу", — зазначив Іонушас.

Раніше заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко пояснила, як сплатити штраф від ТЦК та СП із 50% знижкою. Це можна зробити в мобільному застосунку "Резерв+".

Також ми повідомляли, що Верховна Рада України ухвалила законопроєкт, згідно з яким військовозобов'язані, які порушили військовий облік та визнали, що скоїли порушення, зможуть сплатити лише 50% від суми штрафу. Аби отримати таку знижку, треба подати заяву до ТЦК та СП у письмовій формі або електронному вигляді.