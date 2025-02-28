Заболеваемость гриппом в Украине возрастет — не поздно ли сделать прививку

Женщина больна гриппом. Фото: freepik.com

В Украине в марте и апреле ожидается увеличение заболеваемости гриппом. В это время не поздно сделать прививку, главное провести вакцинацию до заражения вирусом.

Об этом сообщил врач-инфекционист Федор Лапий в эфире КИЕВ24.

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Всплеск заболевания гриппом в Украине

"В начале весны будет очередной всплеск заболеваемости гриппом. После еще одной примерно недели подъема заболеваемости возможно, это будет Киев, возможно, это будет другой регион. Заболеваемость будет уже снижаться гриппом", — сказал Лапий.

Он пояснил, что за сезон человек может переболеть гриппом несколько раз. В этом году уже были зафиксированы случаи, когда сначала человек переболел вирусом гриппа Б, а через определенный период времени вирусом гриппа А.

Врач отметил, что даже в марте или апреле не поздно делать прививки от гриппа. Однако, главное, чтобы вакцинацию провели до заражения вирусом.

По словам Лапия, прививки важны не только для защиты организма на текущий сезон, но и для повышения иммунитета в будущем.

Напомним, недавно экс-глава Минздрава Зоряна Скалецкая объяснила, почему возросло количество ОРВИ.

Также ранее в Минздраве заявили, что в областях могут ввести карантин из-за роста количества больных гриппом и ОРВИ.