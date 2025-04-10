В Венгрии нашли объяснение вспышке ящура

Медицинские исследователи. Фото: Reuters

В Венгрии озвучили возможность биологической атаки как один из источников первой вспышки ящура за более чем полвека. Вспышка болезни вызвала массовое закрытие границ и убой скота в северо-западной части Венгрии.

Об этом пишет Reuters в четверг, 10 апреля.

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Первый случай ящура был зафиксирован в прошлом месяце на ферме крупного рогатого скота вблизи границы с Австрией и Словакией.

По данным Всемирной организации здравоохранения животных, венгерские власти сообщили о вспышке, произошедшей впервые за более чем полвека. Уже к четвергу органы здравоохранения животных проверили почти тысячу ферм по всей стране, и только четыре из них в пострадавшем регионе дали положительные результаты на вирус.

В связи с этим Гергей Гуляш, руководитель аппарата премьер-министра Виктора Орбана, заявил, что на данный момент невозможно исключить, что вирус не имел естественного происхождения, и высказал предположение о возможной биологической атаке. Отвечая на вопрос журналистов, он добавил, что подозрение основывается на устной информации от иностранной лаборатории, хотя результаты исследований еще не были подтверждены.

Согласно последней переписи, количество крупного рогатого скота в Венгрии составляет 861 000 голов, что является лишь незначительной частью от общего поголовья скота в Европейском Союзе. Ящур, хотя и не представляет угрозы для людей, является серьезной опасностью для животных, вызывая лихорадку и волдыри у парнокопытных, что может привести к серьезным экономическим последствиям из-за торговых ограничений.

Тысячи голов скота пришлось забить, чтобы сдержать распространение болезни, в то время как соседние страны, Австрия и Словакия, закрыли десятки пограничных переходов после того, как вспышка ящура достигла южной части Словакии.

Австрийско-венгерский фермер Пауль Мейкснер, который является владельцем одной из пострадавших ферм, поделился своими переживаниями.

"Все просто стояли и плакали, не веря, что это может быть правдой", — рассказал он.

Несмотря на убытки, составляющие 1,5 миллиарда форинтов (около 4 миллионов долларов) из-за убоя 3000 голов скота, фермер заявил, что он не собирается сдаваться и планирует возобновление своей деятельности.

"Через две недели мы начнем собирать сено для корма на следующий год", — добавил он.

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