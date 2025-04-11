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В Европе количество заболевших корью пересекло данные 1997 года

11 апреля 2025 12:52
Андрей Плахонин - Редактор
Количество случаев кори в Европе пересекло 27-летний максимум
Корь у человека. Иллюстративное фото: Freepik
Андрей Плахонин - Редактор

В странах Европы стремительно возросло количество заболевания корью. Сейчас эта цифра составляет 127 350, что превысило показатель 1997 года.

Об этом пишет Sky News со ссылкой на данные ВОЗ.

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Заболевание корью

В материале говорится, что более 40% больных в Европе — дети в возрасте до пяти лет. В 2023 году полмиллиона детей в странах на континенте не получили первую дозу вакцины. Известно, что две дозы предотвращают заболевание на 97%.

В прошлом году количество случаев кори в Европе было вдвое больше по сравнению с 2023 годом — в 2024 году было зарегистрировано 127 350 случаев инфицирования, что является самым высоким уровнем с 1997 года. Это около трети от общего количества случаев в мире — 359 521.

Издание пишет, что от осложнений из-за болезни по всей Европе в прошлом году умерли 38 человек. В прошлом месяце в Великобритании было зарегистрировано более 200 случаев кори и это количество будет расти.

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Ребенок в больнице. Фото: The New York Times

Где самые низкие показатели вакцинации

Страной с наибольшим количеством инфицированных стала Румыния — 30 692, за ней шел Казахстан с 28 147 больным.

В 2023 году менее 80% детей в Боснии и Герцеговине, Черногории, Северной Македонии и Румынии были вакцинированы. Для того чтобы предотвратить вспышку — необходимо, чтобы этот показатель был 95%.

В Черногории менее 50% детей были привиты от кори за последние пять лет. В Боснии и Герцеговине этот показатель составляет менее 70%.

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Вакцина от кори. Фото: Promum

Динамика заболевания

По данным ВОЗ и ЮНИСЕФ, с 1997 года количество случаев кори в Европе снижалось с 216 тысяч случаев и достигло минимума в 2016 году — 4 440 случаев.

Но уже в 2018 и 2019 годах зафиксировали всплеск заболеваемости, когда было зарегистрировано 89 тысяч и 106 тысяч случаев соответственно.

Уровень вакцинации во многих странах еще не вернулся к уровню, который был до пандемии коронавируса.

Какую опасность представляет корь

Корь - один из самых заразных вирусов для человека. В некоторых случаях инфекция может вызвать осложнения: пневмонию, энцефалит, обезвоживание и слепоту.

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Корь у ребенка. Фото: iStock

Напомним, в КГГА сообщили о смертельном случае заболевания гриппом в столице.

А Reuters пишет, что в Венгрии обнаружили вспышку ящура и объяснили его причину.

болезнь Европа корь вспышка кори заболевания
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