Вчені виявили, як віруси стають невидимими для імунної системи

Головний біль у жінки. Фото ілюстративне: Pexels

Дослідники з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго зʼясували, що деякі віруси залишаються непоміченими. Вони здатні обходити імунний захист. Зокрема, йдеться про гігантські бактеріофаги.

Про це повідомили в журналі Cell Host & Microbe.

Реклама

Читайте також:

Як ховається вірус

Після зараження бактерії фаги родини Chimalliviridae створюють всередині клітини маленьку "бульбашку", яку прозвали Early Phage Infection vesicle (EPI). Зʼясувалося, що у ній віруси ховають свій ДНК-матеріал, який здатний захоплювати клітини.

Захисна капсула дозволяє їм уникати імунного "нагляду" та безперешкодно розпочинати інфікування й розмноження.

"Це як невидимий щит для вірусу. Бактерії навіть не підозрюють, що всередині вже працює чужорідний агент", — наголосила співавторка дослідження Емілі Армбрастер.

Завдяки передовим методам візуалізації дослідники виявили ці мікроскопічні "бульбашки" та встановили, що вони є метаболічно активними. Це свідчить про те, що вірус не лише ховається, а й виробляє необхідні для зараження речовини прямо у своєму сховищі.

Щоб підтвердити значення цієї структури, команда використала технологію CRISPRi-ART, яка дозволяє блокувати активність окремих генів. Коли вони блокували функції EPI, віруси втрачали здатність заражати.

Важливість дослідження

Наразі фагова терапія стає реальним шансом рятувати життя людей, оскільки чимало з них страждають на антибіотикорезистентність.

Розуміння механізмів, як EPI, допоможе створити біозасоби, які будуть знищувати хвороботворні бактерії, не завдаючи шкоди людині.

Нагадаємо, у МОЗ пояснили загрозу від укусів хрущів. Це неабияк актуально з настанням теплої пори.

Раніше Новини.LIVE склали список продуктів, які не варто їсти на ніч. Вони не дадуть змоги швидко заснути.