Вчені виявили, як віруси стають невидимими для імунної системи

Деякі віруси здатні обходити імунний захист — що відомо
Дослідники з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго зʼясували, що деякі віруси залишаються непоміченими. Вони здатні обходити імунний захист. Зокрема, йдеться про гігантські бактеріофаги.
Про це повідомили в журналі Cell Host & Microbe.
Як ховається вірус
Після зараження бактерії фаги родини Chimalliviridae створюють всередині клітини маленьку "бульбашку", яку прозвали Early Phage Infection vesicle (EPI). Зʼясувалося, що у ній віруси ховають свій ДНК-матеріал, який здатний захоплювати клітини.
Захисна капсула дозволяє їм уникати імунного "нагляду" та безперешкодно розпочинати інфікування й розмноження.
"Це як невидимий щит для вірусу. Бактерії навіть не підозрюють, що всередині вже працює чужорідний агент", — наголосила співавторка дослідження Емілі Армбрастер.
Завдяки передовим методам візуалізації дослідники виявили ці мікроскопічні "бульбашки" та встановили, що вони є метаболічно активними. Це свідчить про те, що вірус не лише ховається, а й виробляє необхідні для зараження речовини прямо у своєму сховищі.
Щоб підтвердити значення цієї структури, команда використала технологію CRISPRi-ART, яка дозволяє блокувати активність окремих генів. Коли вони блокували функції EPI, віруси втрачали здатність заражати.
Важливість дослідження
Наразі фагова терапія стає реальним шансом рятувати життя людей, оскільки чимало з них страждають на антибіотикорезистентність.
Розуміння механізмів, як EPI, допоможе створити біозасоби, які будуть знищувати хвороботворні бактерії, не завдаючи шкоди людині.
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