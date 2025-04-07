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Некоторые вирусы способны обходить иммунную защиту — что известно

7 апреля 2025 16:21
Андрей Плахонин - Редактор
Ученые обнаружили, как вирусы становятся невидимыми для иммунной системы
Головная боль у женщины. Фото иллюстративное: Pexels
Андрей Плахонин - Редактор

Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего выяснили, что некоторые вирусы остаются незамеченными. Они способны обходить иммунную защиту. В частности, речь идет о гигантских бактериофагах.

Об этом сообщили в журнале Cell Host & Microbe.

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После заражения бактерии фаги семейства Chimalliviridae создают внутри клетки маленький "пузырек", который прозвали Early Phage Infection vesicle (EPI). Выяснилось, что в нем вирусы прячут свой ДНК-материал, который способен захватывать клетки.

Защитная капсула позволяет им избегать иммунного "надзора" и беспрепятственно начинать инфицирование и размножение.

"Это как невидимый щит для вируса. Бактерии даже не подозревают, что внутри уже работает чужеродный агент", — отметила соавтор исследования Эмили Армбрастер.

Благодаря передовым методам визуализации исследователи обнаружили эти микроскопические "пузырьки" и установили, что они являются метаболически активными. Это свидетельствует о том, что вирус не только прячется, но и производит необходимые для заражения вещества прямо в своем хранилище.

Чтобы подтвердить значение этой структуры, команда использовала технологию CRISPRi-ART, которая позволяет блокировать активность отдельных генов. Когда они блокировали функции EPI, вирусы теряли способность заражать.

Важность исследования

Сейчас фаговая терапия становится реальным шансом спасать жизни людей, поскольку многие из них страдают антибиотикорезистентностью.

Понимание механизмов, как EPI, поможет создать биосредства, которые будут уничтожать болезнетворные бактерии, не нанося вреда человеку.

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