Депортация из Польши и Германии — за что придется поплатиться в 2025 году

Украинцы на границе. Фото: УНИАН

Украинцы могут строго поплатиться за нарушение миграционных правил. Наших граждан депортируют из Европы в случае несоблюдения местных законов. Принудительное выселение из Польши и Германии грозит всем иностранцам без исключения за игнорирование правил пребывания.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, за какие нарушения украинцев депортируют из ЕС.

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Причины депортации из Германии

Чтобы проживание было легальным, иностранцы должны получить специальное разрешение — Aufenthaltserlaubnis. Подав заявление, на время рассмотрения дела дается временный пропуск. В случае отказа граждане других стран имеют до 6 месяцев, чтобы покинуть территорию государства. За игнорирование требования человека депортируют принудительно.

Причины выселения из Германии бывают разные, среди самых распространенных такие:

нелегальное пересечение границы;

помощь другим людям нелегально въехать в Германию;

проживание после окончания срока визы;

подделка официальных документов, предоставление недостоверной информации о себе;

включение в список AZR (национальный реестр нежелательных к въезду лиц);

осуждение за уголовное правонарушение.

Если контролирующий орган не получит справку Grenzübertrittsbescheinigung о своевременном пересечении границы после выдачи предписания о депортации, то может запретить человеку въезд на территорию Германии. Это решение бессрочное, а данные включают в реестр AZR и Шенгенскую информационную систему.

Почему депортируют из Польши

Польша, как и Германия, входит в Европейский союз, следовательно там действуют общие правила пребывания иностранцев. Основания для депортации мало отличаются, главной причиной принудительного изгнания является несоблюдение миграционных требований.

Также депортация грозит украинцам в случае ведения бизнеса без государственной регистрации и уклонения от уплаты налогового обязательства. Даже за нарушение правил дорожного движения могут выселить из Польши. Такое же наказание будет в случае трудоустройства по визе, которая не позволяет поиск работы.

Напомним, украинских граждан могут выгнать из Румынии за нарушение миграционных правил. Поскольку государство входит в Европейский Союз, на его территории действуют общие требования для проживания иностранцев.

Также мы писали, что администрация Трампа перезапустила приложение CBP One, которое ранее служило информационным инструментом для мигрантов. После обновления оно служит для "самодепортации". То есть нелегалы могут самостоятельно зарегистрироваться в приложении для законного выселения из США.