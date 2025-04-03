Депортація з Польщі та Німеччини — за що доведеться поплатитися у 2025 році

Українці на кордоні. Фото: УНІАН

Українці можуть суворо поплатитися за порушення міграційних правил. Наших громадян депортують з Європи у разі недотримання місцевих законів. Примусове виселення з Польщі та Німеччини загрожує всім іноземцям без винятку за ігнорування правил перебування.

Сайт Новини.LIVE розповідає, за які порушення українців депортують з ЄС.

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Причини депортації з Німеччини

Аби проживання було легальним, іноземці повинні отримати спеціальний дозвіл — Aufenthaltserlaubnis. Подавши заяву, на час розгляду справи дається тимчасова перепустка. У разі відмови громадяни інших країн мають до 6 місяців, аби покинути територію держави. За ігнорування вимоги людину депортують примусово.

Причини виселення з Німеччини бувають різні, серед найпоширеніших такі:

нелегальний перетин кордону;

допомога іншим особам нелегально в’їхати в Німеччину;

проживання після закінчення терміну візи;

підробка офіційних документів, надання недостовірної інформації про себе;

включення до списку AZR (національний реєстр небажаних до в’їзду осіб);

засудження за кримінальне правопорушення.

Якщо контролюючий орган не отримає довідку Grenzübertrittsbescheinigung про своєчасний перетин кордону після видачі припису про депортацію, то може заборонити людині в’їзд на територію Німеччини. Це рішення безстрокове, а дані про особу включають в реєстр AZR і Шенгенську інформаційну систему.

Чому депортують з Польщі

Польща, як і Німеччина, входить в Європейський Союз, отже там діють загальні правила перебування іноземців. Підстави для депортації мало відрізняються, головною причиною примусового вигнання є недотримання міграційних вимог.

Також депортація загрожує українцям у випадку ведення бізнесу без державної реєстрації та ухилення від сплати податкового зобов’язання. Навіть за порушення правил дорожнього руху можуть виселити з Польщі. Таке ж покарання буде в разі працевлаштування за візою, яка не дозволяє пошук роботи.

Нагадаємо, українських громадян можуть вигнати з Румунії за порушення міграційних правил. Оскільки держава входить у Європейський Союз, на її території діють загальні вимоги для проживання іноземців.

Також ми писали, що адміністрація Трампа перезапустила додаток CBP One, який раніше слугував інформаційним інструментом для мігрантів. Після оновлення він слугує для "самодепортації". Тобто нелегали можуть самостійно зареєструватись в застосунку для законного виселення з США.