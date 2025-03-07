Українців можуть вигнати з Румунії — як не стати депортованим у 2025 році

Українські біженці. Фото: УНІАН

Перебуваючи в Румунії, бажано не порушувати міграційні правила і дотримуватися місцевих законів, інакше існує загроза депортації. Суворі вимоги поширюються на всіх українців, які перебувають за кордоном.

Сайт Новини.LIVE розповідає, через що в Румунії можуть ініціювати процес депортації.

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Причини депортації з Румунії

Оскільки сусідня держава входить в Європейський Союз, на її території діють загальні правила перебування іноземців у Шенгенській зоні та ЄС. Найпоширенішими підставами для примусового видворення з Румунії є відсутність дійсної візи чи дозволу на проживання, а також підроблені офіційні документи.

Українців можуть депортувати з Румунії через:

помилки або неточності в імміграційних документах;

роботу без необхідних дозволів;

становлення загрози і небезпеки громадському порядку, міжнародних відносин однієї чи декількох країн-членів Євросоюзу;

внесення даних громадянина в Шенгенську інформаційну систему SIS або реєстр іноземців, перебування яких є небажаним на території Румунії;

засудження за кримінальний злочин;

здійснення господарської діяльності всупереч чинному законодавству Румунії;

нелегальний перетин державного кордону.

Примусова депортація можлива, якщо компетентні органи винесли рішення про видворення іноземця, а той не компенсував державі витрати на своє затримання та арешт.

Варто уточнити, що в Європі діє принцип недопущення примусового повернення. Він визнаний у міжнародному праві та забороняє депортацію до країн, де людині загрожує переслідування, тортури тощо. В умовах повномасштабної війни виселення українців стало складним юридичним і гуманітарним викликом, тож ЄС посилено оцінює ризики перед ухваленням такого рішення.

Щоб уникнути проблем, бажано дотримуватися міграційного законодавства, вчасно оновлювати документи, не брати участь у злочинній діяльності (навіть дрібні правопорушення під забороною) та використовувати юридичну допомогу. Адже рішення щодо депортації можна оскаржити.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, у Польщі планують депортувати іноземців, яких звинувачують у скоєнні кримінальних злочинів. Особливу увагу будуть приділяти грузинським злочинним угрупованням, що активно діють на території Польщі.

Також ми писали, чому українців можуть вигнати з Європейського Союзу. Порушивши правила міграції, доведеться виїхати з іноземної країни. Депортація можлива навіть за наявності тимчасового захисту, тобто поширюється на українських біженців.