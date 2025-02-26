Депортація з ЄС у 2025 році – за що українців можуть вигнати з Європи

Українські біженці. Фото: УНІАН

Іноземних громадян можуть депортувати з країн Європейського Союзу за порушення вимог місцевого законодавства. Українці також під загрозою примусового виселення у разі недотримання міграційних правил. Депортація можлива навіть за наявності тимчасового захисту.

Сайт Новини.LIVE розповідає, за що депортують з ЄС у 2025 році.

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Депортація з Польщі

Чимало українців проживають у Польщі, не знаючи поширених причин виселення. Більшість підстав для депортації на батьківщину пов’язані з порушенням міграційних правил, а саме:

незаконним перетином державного кордону;

допомогою стороннім особам в’їхати в Польщу нелегально;

перевищенням терміну законного проживання;

використанням підроблених документів;

наданням завідомо неправдивих даних про себе тощо.

Також не вдасться уникнути депортації, якщо скоїти кримінальний злочин і стати засудженим за неправомірні дії. Плюс порушення правил дорожнього руху є підставою для вигнання з країни, зокрема керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння.

Депортація з Німеччини

Більшість причин актуальні для всіх країн Європейського Союзу, особливо щодо недотримання правил міграції. Німеччина може виселити також за закінчення терміну візи чи дозволу на проживання, приналежність до терористичної організації (навіть підозру), включення у список AZR (національний реєстр небажаних до в’їзду осіб).

Якщо людину рішенням контролюючого органу позбавили посвідки на проживання, її примусово депортують. У разі виникнення загрози громадському порядку чи внутрішній безпеці ЄС залишитися в Німеччині теж не вийде.

У найгіршому випадку можна отримати безстроковий припис про заборону на перетин державного кордону. Це трапляється, якщо не надати спеціальну довідку Grenzübertrittsbescheinigung про виїзд із Німеччини після винесення рішення щодо депортації.

Депортація з Чехії

Поширеною причиною є перевищення ліміту подорожі Шенгенською зоною (допустимий термін — 90 днів протягом 180). Потрібно оформити дозвіл на проживання у разі в’їзду в Чехію за безвізовим режимом, інакше доведеться покинути країну.

Серед інших підстав для депортації такі:

неточності в міграційних документах;

ухилення від сплати податків;

незаконне працевлаштування;

ведення бізнесу всупереч закону, відсутність офіційної реєстрації.

Депортація зі Швеції

Ця скандинавська країна виганяє іноземців за порушення місцевого законодавства і правил міграції. Всі перелічені вище ситуації можуть стати підставою для депортації. Додаткові причини включають відсутність коштів для проживання у Швеції чи повернення додому, свідоме надання неправдивої інформації про себе, підозру у шпигунстві/саботажі.

Нагадаємо, Польща планує змінити свою імміграційну політику. Країни-члени ЄС вже отримали дипломатичний документ з запропонованими нововведеннями. Вони стосуються скасування принципу невисилання для деяких категорій осіб, зокрема засуджених злочинців.

Також ми писали, що Словаччина ухвалила рішення депортувати 59-річного українця через підозрілі зв’язки зі спецслужбами та організованою злочинністю. Йому заборонили в'їзд до Європейського Союзу на найближчі два роки.