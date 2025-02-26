Депортация из ЕС в 2025 году – за что украинцев могут выгнать из Европы

Украинские беженцы. Фото: УНИАН

Иностранных граждан могут депортировать из стран Европейского Союза за нарушение требований местного законодательства. Украинцы также под угрозой принудительного выселения в случае несоблюдения миграционных правил. Депортация возможна даже при наличии временной защиты.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, за что депортируют из ЕС в 2025 году.

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Депортация из Польши

Многие украинцы проживают в Польше, не зная распространенных причин выселения. Большинство оснований для депортации на родину связаны с нарушением миграционных правил, а именно:

незаконным пересечением государственной границы;

помощью посторонним лицам въехать в Польшу нелегально;

превышением срока законного проживания;

использованием поддельных документов;

предоставлением заведомо ложных данных о себе.

Также не удастся избежать депортации, если совершить уголовное преступление и стать осужденным за неправомерные действия. Плюс нарушение правил дорожного движения является основанием для изгнания из страны, в частности управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Депортация из Германии

Большинство причин актуальны для всех стран Европейского Союза, особенно в отношении несоблюдения правил миграции. Германия может выселить также за окончание срока визы или вида на жительство, принадлежность к террористической организации (даже подозрение), включение в список AZR (национальный реестр нежелательных к въезду лиц).

Если человека решением контролирующего органа лишили вида на жительство, его принудительно депортируют. В случае возникновения угрозы общественному порядку или внутренней безопасности ЕС остаться в Германии тоже не получится.

В худшем случае можно получить бессрочное предписание о запрете на пересечение государственной границы. Это случается, если не предоставить специальную справку Grenzübertrittsbescheinigung о выезде из Германии после вынесения решения о депортации.

Депортация из Чехии

Распространенной причиной является превышение лимита путешествия Шенгенской зоной (допустимый срок — 90 дней в течение 180-ти). Нужно оформить вид на жительство в случае въезда в Чехию по безвизовому режиму, иначе придется покинуть страну.

Среди других оснований для депортации такие:

неточности в миграционных документах;

уклонение от уплаты налогов;

незаконное трудоустройство;

ведение бизнеса вопреки закону, отсутствие официальной регистрации.

Депортация из Швеции

Эта скандинавская страна выгоняет иностранцев за нарушение местного законодательства и правил миграции. Все вышеперечисленные ситуации могут стать основанием для депортации. Дополнительные причины включают отсутствие денег для проживания в Швеции или возвращения домой, сознательное предоставление ложной информации о себе, подозрение в шпионаже/саботаже.

Напомним, Польша планирует изменить свою иммиграционную политику. Страны-члены ЕС уже получили дипломатический документ с предложенными нововведениями. Они касаются отмены принципа невиселения для некоторых категорий лиц, в частности осужденных преступников.

Также мы писали, что Словакия приняла решение депортировать 59-летнего украинца из-за подозрительных связей со спецслужбами и организованной преступностью. Ему запретили въезд в Европейский Союз на ближайшие два года.