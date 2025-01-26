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Українці у США — як не стати депортованими у 2025 році

26 січня 2025 15:15
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Чи можуть депортувати українців зі США у 2025 році — головні причини та правила
Мігранти шукають притулку. Фото: Cheney Orr/REUTERS
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

На тлі новин про початок масової депортації іммігрантів зі США деякі українці могли також замислитися, чи не видворять їх з країни. Проте процес депортації можна ініціювати лише за порушення імміграційного законодавства або за скоєння злочинів.

Сайт Новини.LIVE розповідає, за що можуть депортувати українців зі США.

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Як вже зазначалося, депортація може відбутися за скоєння певних злочинів. Серед них:

  • незаконний в’їзд до країни;
  • контрабанда людей;
  • фіктивний шлюб із метою отримання імміграційного статусу;
  • засудження за злочини, пов’язані з аморальними діями (вбивство, шахрайство, сексуальне насильство);
  • порушення законів про обіг речовин, що підлягають контролю, зокрема наркотиків;
  • вчинення домашнього насильства або злочинів проти дітей;
  • неправомірне представлення себе громадянином США тощо.

Нещодавно у США з'явився законопроєкт Лейкен Райлі, що вимагає затримання й депортації мігрантів без легального статусу, а також тих, кому був дозволений в'їзд до США для отримання притулку, якщо їх обвинувачують у крадіжках та інших злочинах. 

Українці, які перебувають у США за тимчасовими програмами захисту, такими як Temporary Protected Status (TPS) та Uniting for Ukraine (U4U), можуть залишитися в країні до закінчення терміну дії цих програм. Єдине, що ці програми мають тимчасовий характер. Проте українці, які прибули до штатів до 16 серпня 2023 року, отримають подовження TPS до 16 жовтня 2026 року, водночас U4U востаннє подовжували у березні 2024 року на 2 роки.

Зараз адміністрація Трампа працює над обмеженням автоматичного отримання громадянства за народженням. Це стосується й мігрантів, які народжують для отримання громадянства.

Варто зазначити, що процес депортації можна відтермінувати, якщо звернутися за юридичною допомогою. У випадку, якщо підстави для видворення з країни є сумнівними, адвокати можуть допомогти.

Нагадаємо, тікаючи від повномасштабної війни, українці розселилися по всьому світу. Громадянам важливо пам'ятати про правила перебування в тій країні, до якої вони переселилися, щоб уникнути проблем зі штрафами та депортацією.

Також ми писали, що за порушення умов перебування у Чехії, громадян інших країн можуть депортувати. Українцям варто знати про правила перебування в країні, щоб уникнути проблем із законом і не бути депортованими.

США закон українці правила імміграція депортація

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