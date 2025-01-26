Могут ли депортировать украинцев из США в 2025 году — главные причины и правила

Мигранты ищут убежище. Фото: Cheney Orr/REUTERS

На фоне новостей о начале массовой депортации иммигрантов из США некоторые украинцы могли также задуматься, не выдворят ли их из страны. Однако процесс депортации можно инициировать лишь за нарушение иммиграционного законодательства или за совершение преступлений.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, за что могут депортировать украинцев из США.

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Как уже отмечалось, депортация может произойти за совершение определенных преступлений. Среди них:

незаконный въезд в страну;

контрабанда людей;

фиктивный брак с целью получения иммиграционного статуса;

осуждение за преступления, связанные с аморальными действиями (убийство, мошенничество, сексуальное насилие);

нарушение законов об обороте веществ, подлежащих контролю, в частности наркотиков;

совершение домашнего насилия или преступлений против детей;

неправомерное представление себя гражданином США и т.д.

Недавно в США появился законопроект Лейкен Райли, требующий задержания и депортации мигрантов без легального статуса, а также тех, кому был разрешен въезд в США для получения убежища, если их обвиняют в кражах и других преступлениях.

Украинцы, находящиеся в США по временным программам защиты, таким как Temporary Protected Status (TPS) и Uniting for Ukraine (U4U), могут остаться в стране до окончания срока действия этих программ. Единственное, что эти программы имеют временный характер. Однако украинцы, прибывшие в штаты до 16 августа 2023 года, получат продление TPS до 16 октября 2026 года, в то же время U4U в последний раз продлевали в марте 2024 года на 2 года.

Сейчас администрация Трампа работает над ограничением автоматического получения гражданства по рождению. Это касается и мигрантов, которые рожают для получения гражданства.

Стоит отметить, что процесс депортации можно отсрочить, если обратиться за юридической помощью. В случае, если основания для выдворения из страны являются сомнительными, адвокаты могут помочь.

Напомним, убегая от полномасштабной войны, украинцы расселились по всему миру. Гражданам важно помнить о правилах пребывания в той стране, в которую они переселились, чтобы избежать проблем со штрафами и депортацией.

Также мы писали, что за нарушение условий пребывания в Чехии, граждан других стран могут депортировать. Украинцам стоит знать о правилах пребывания в стране, чтобы избежать проблем с законом и не быть депортированными.