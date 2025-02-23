Депортація українців з Польщі — кого можуть вигнати у 2025 році

Біженці на кордоні з Польщею. Фото: УНІАН

Чимало українців проживають у Польщі, але не знають, які порушення можуть стати причиною депортації у 2025 році. Для легального перебування в іноземній країні необхідно дотримуватися місцевих законів і не відтягувати момент продовження візи. Інакше існує загроза примусового виселення на батьківщину.

Про це йдеться на порталі gov.pl.

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Причини бувають різні, але більшість зосереджена навколо порушень міграційних правил. Наприклад, якщо людина незаконно перетнула державний кордон або допомогла нелегально перебратися стороннім особам. Українці повинні зареєструватися у коменданта Прикордонної служби під час проходження контролю, аби в’їзд на територію Польщі вважався законним.

Найбільш поширеними причинами депортації є:

працевлаштування за візою, яка цього не передбачає;

відкриття бізнесу без офіційної реєстрації;

ухилення від сплати податкового зобов’язання;

перевищення терміну легального проживання;

керування транспортирним засобом у стані алкогольного сп’яніння;

засудження за злочинні дії;

притягнення до кримінальної відповідальності;

використання фальшивих документів;

умисне надання недостовірної інформації про себе;

внесення в реєстр іноземців, перебування яких на території Польщі є небажаним;

приналежність до терористичної організації;

загроза громадському порядку чи національній безпеці;

відмова в наданні статусу біженця чи додаткового захисту.

Якщо комендант Прикордонної служби не зареєстрував особу в пункті пропуску, необхідно подати клопотання про оформлення персонального номера PESEL якнайшвидше. Без цього документу неможливо отримати державне медичне страхування, соціальну допомогу тощо.

Коли контролюючий орган ухвалює рішення про депортацію, громадяни України мають від 15 до 30 календарних днів, аби покинути територію Польщі. Термін залежить від індивідуальних обставин справи. За умови примусового виселення людину супроводжують безпосередньо до кордону.

Щоб не постраждати від нової міграційної стратегії та посилення контролю перебування іноземців, необхідно дотримуватися всіх законів Польщі, слідкувати за легальність свого працевлаштування, вчасно оновлювати документи.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, багато українців отримують фінансову допомогу на дітей у Польщі. Але програму підтримки можуть переглянути. Дональд Туск пропонує зробити працевлаштування обов'язковою умовою для призначення виплат.

Також ми писали, що президент США Дональд Трамп взявся скасовувати статус тимчасового захисту для понад 300 000 венесуельців. Їх можуть депортувати найближчим часом. Це рішення стало останнім із серії кроків адміністрації Трампа щодо посилення імміграційної політики.