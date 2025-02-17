Частина українців в Польщі може втратити фінансову підтримку — для кого хочуть скасувати виплати

Жінка з дитиною перетинає кордон. Фото: УНІАН

Після початку повномасштабного вторгнення багато громадян України знайшли прихисток у сусідніх європейських державах, зокрема в Польщі. Для біженців тутешня влада передбачила різноманітні механізми підтримки, включно з виплатами на дітей. Однак деяких українців можуть позбавити такої допомоги.

Про те, чому деякі українці в Польщі можуть залишитись без виплат на дітей, повідомляє Euractiv.

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Що таке програма "Сім'я 500+" та хто її отримує

Іноземці, які легально перебувають у Польщі, мають право на щомісячну допомогу на дитину в рамках програми "Сім'я 500+" у розмірі 800 злотих (близько 8 345 грн).

Це стосується не лише громадян ЄС, а й осіб з України, Білорусі, В'єтнаму та Росії. У 2024 році допомогу отримали близько 509 000 дітей-іноземців, що на 70 000 менше, ніж у попередньому році.

Згідно з чинними правилами, іноземці з карткою "доступ до ринку праці" мають право на виплати незалежно від їхнього статусу зайнятості. Однак це можуть змінити.

Кого хочуть позбавити виплат на дітей

Дональд Туск має намір переглянути правила надання допомоги на дітей для мігрантів і біженців, ввівши вимогу про обов'язкове працевлаштування. Цей крок викликав розбіжності в уряді Польщі. Нещодавнє опитування United Surveys показало, що:

більшість поляків (85,9%) підтримує обмеження допомоги на дітей для іноземців, зокрема, що виплати повинні надаватися лише працевлаштованим особам;

лише 8,4% респондентів виступили проти таких змін.

У січні мер Варшави Рафал Тшасковський, представник партії Туска "Громадянська платформа", запропонував обмежити право на допомогу лише для тих, хто живе, працює та сплачує податки в Польщі. Туск підтримав ідею, і наразі уряд працює над її впровадженням.

Однак Міхал Кобоско, член Європарламенту від "Польща 2050", підкреслив труднощі, з якими стикаються багато українських дітей, за якими часто доглядають бабусі або матері-одиначки, що не можуть працювати. Він також наголосив на значенні українських мігрантів для польської економіки, оскільки вони займають місця, на які не вистачає місцевих працівників.

Раніше ми писали, що з 2025 року громадянам України, які планують подорожувати до Польщі, потрібно буде отримати спеціальний дозвіл ETIAS (Європейська система інформації та авторизації подорожей). Це нововведення стосується всіх осіб з країн, які мають безвізовий режим з ЄС, зокрема й українців.

Також ми розповідали, що згідно з останніми даними Євростату, спостерігається помітний зріст міграційного потоку українців із Польщі до Німеччини. На цей час Німеччина стала основним напрямком для українських біженців в ЄС, обігнавши Польщу на понад 150 тисяч осіб.