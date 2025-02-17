Часть украинцев в Польше может потерять финансовую поддержку — для кого хотят отменить выплаты

Женщина с ребенком пересекает границу. Фото: УНИАН

После начала полномасштабного вторжения многие граждане Украины нашли приют в соседних европейских государствах, в частности в Польше. Для беженцев здешняя власть предусмотрела различные механизмы поддержки, включая выплаты на детей. Однако некоторых украинцев могут лишить такой помощи.

О том, почему некоторые украинцы в Польше могут остаться без выплат на детей, сообщает Euractiv.

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Иностранцы, которые легально находятся в Польше, имеют право на ежемесячное пособие на ребенка в рамках программы "Семья 500+" в размере 800 злотых (около 8 345 грн).

Это касается не только граждан ЕС, но и лиц из Украины, Беларуси, Вьетнама и России. В 2024 году помощь получили около 509 000 детей-иностранцев, что на 70 000 меньше, чем в предыдущем году.

Согласно действующим правилам, иностранцы с карточкой "доступ к рынку труда" имеют право на выплаты независимо от их статуса занятости. Однако это могут изменить.

Кого хотят лишить выплат на детей

Дональд Туск намерен пересмотреть правила предоставления пособий на детей для мигрантов и беженцев, введя требование об обязательном трудоустройстве. Этот шаг вызвал разногласия в правительстве Польши. Недавний опрос United Surveys показал, что:

большинство поляков (85,9%) поддерживает ограничение пособия на детей для иностранцев, в частности, что выплаты должны предоставляться только трудоустроенным лицам;

только 8,4% респондентов выступили против таких изменений.

В январе мэр Варшавы Рафал Тшасковский, представитель партии Туска "Гражданская платформа", предложил ограничить право на помощь только для тех, кто живет, работает и платит налоги в Польше. Туск, поддержал идею, и сейчас правительство работает над ее внедрением.

Однако Михал Кобоско, член Европарламента от "Польша 2050", подчеркнул трудности, с которыми сталкиваются многие украинские дети, часто получающими уход от бабушки или матери-одиночки, которые не могут работать. Он также отметил значение украинских мигрантов для польской экономики, поскольку они занимают места, на которые не хватает местных работников.

Ранее мы писали, что с 2025 года гражданам Украины, которые планируют путешествовать в Польшу, нужно будет получить специальное разрешение ETIAS (Европейская система информации и авторизации путешествий). Это нововведение касается всех лиц из стран, которые имеют безвизовый режим с ЕС, в том числе и украинцев.

Также мы рассказывали, что согласно последним данным Евростата, наблюдается заметный рост миграционного потока украинцев из Польши в Германию. На данный момент Германия стала основным направлением для украинских беженцев в ЕС, обогнав Польшу более чем на 150 тысяч человек.