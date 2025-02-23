Депортация украинцев из Польши — кого могут выгнать в 2025 году

Беженцы на границе с Польшей. Фото: УНИАН

Многие украинцы проживают в Польше, но не знают, какие нарушения могут стать причиной депортации в 2025 году. Для легального пребывания в иностранной стране необходимо соблюдать местные законы и не оттягивать момент продления визы. Иначе существует угроза принудительного выселения на родину.

Об этом говорится на портале gov.pl.

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Причины бывают разные, но большинство сосредоточено вокруг нарушений миграционных правил. Например, если человек незаконно пересек государственную границу или помог нелегально перебраться посторонним лицам. Украинцы должны зарегистрироваться у коменданта Пограничной службы во время прохождения контроля, чтобы въезд на территорию Польши считался законным.

Наиболее распространенными причинами депортации являются:

трудоустройство по визе, которая этого не предусматривает;

открытие бизнеса без официальной регистрации;

уклонение от уплаты налогового обязательства;

превышение срока легального проживания;

управление транспортирным средством в состоянии алкогольного опьянения;

осуждение за преступные действия;

привлечение к уголовной ответственности;

использование фальшивых документов;

умышленное предоставление недостоверной информации о себе;

внесение в реестр иностранцев, пребывание которых на территории Польши является нежелательным;

принадлежность к террористической организации;

угроза общественному порядку или национальной безопасности;

отказ в предоставлении статуса беженца или дополнительной защиты.

Если комендант Пограничной службы не зарегистрировал человека в пункте пропуска, необходимо подать ходатайство об оформлении персонального номера PESEL как можно быстрее. Без этого документа невозможно получить государственное медицинское страхование, социальную помощь и тому подобное.

Когда контролирующий орган принимает решение о депортации, граждане Украины имеют от 15 до 30 календарных дней, чтобы покинуть территорию Польши. Срок зависит от индивидуальных обстоятельств дела. При принудительном выселении человека сопровождают непосредственно к границе.

Чтобы не пострадать от новой миграционной стратегии и усиления контроля пребывания иностранцев, необходимо соблюдать все законы Польши, следить за легальностью своего трудоустройства, вовремя обновлять документы.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, многие украинцы получают финансовую помощь на детей в Польше. Но программу поддержки могут пересмотреть. Дональд Туск предлагает сделать трудоустройство обязательным условием для назначения выплат.

Также мы писали, что президент США Дональд Трамп взялся отменять статус временной защиты для более 300 000 венесуэльцев. Их могут депортировать в ближайшее время. Это решение стало последним из серии шагов администрации Трампа по ужесточению иммиграционной политики.