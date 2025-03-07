Украинцев могут выгнать из Румынии — как не стать депортированным в 2025 году

Украинские беженцы. Фото: УНИАН

Находясь в Румынии, желательно не нарушать миграционные правила и соблюдать местные законы, иначе существует угроза депортации. Строгие требования распространяются на всех украинцев, которые находятся за границей.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, из-за чего в Румынии могут инициировать процесс депортации.

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Причины депортации из Румынии

Поскольку соседнее государство входит в Европейский Союз, на его территории действуют общие правила пребывания иностранцев в Шенгенской зоне и ЕС. Самыми распространенными основаниями для принудительного выдворения из Румынии является отсутствие действительной визы или вида на жительство, а также поддельные официальные документы.

Украинцев могут депортировать из Румынии из-за:

ошибок или неточностей в иммиграционных документах;

работы без необходимых разрешений;

становления угрозы и опасности общественному порядку, международным отношениям одной или нескольких стран-членов Евросоюза;

внесения данных гражданина в Шенгенскую информационную систему SIS или реестр иностранцев, пребывание которых является нежелательным на территории Румынии;

осуждения за уголовное преступление;

осуществления хозяйственной деятельности вопреки действующему законодательству Румынии;

нелегального пересечения государственной границы.

Принудительная депортация возможна, если компетентные органы вынесли решение о выдворении иностранца, а тот не компенсировал государству расходы на свое задержание и арест.

Стоит уточнить, что в Европе действует принцип недопущения принудительного возвращения. Он признан в международном праве и запрещает депортацию в страны, где человеку грозит преследование, пытки и др. В условиях полномасштабной войны выселение украинцев стало сложным юридическим и гуманитарным вызовом, поэтому ЕС усиленно оценивает риски перед принятием такого решения.

Чтобы избежать проблем, желательно соблюдать миграционное законодательство, своевременно обновлять документы, не участвовать в преступной деятельности (даже мелкие правонарушения под запретом) и использовать юридическую помощь. Ведь решение относительно депортации можно обжаловать.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Польше планируют депортировать иностранцев, которых обвиняют в совершении уголовных преступлений. Особое внимание будут уделять грузинским преступным группировкам, активно действующим на территории Польши.

Также мы писали, почему украинцев могут выгнать из Европейского Союза. Нарушив правила миграции, придется выехать из иностранной страны. Депортация возможна даже при наличии временной защиты, то есть распространяется на украинских беженцев.