Обмен долларов и евро в Украине — какие купюры не имеют шансов на продажу

Доллары и евро в руках. Фото: НБУ/Flickr

Владельцы иностранной валюты знают, что с обменом долларов и евро могут возникнуть проблемы. Определенные банкноты не проходят контроль финансовых учреждений, их отказываются принять. Иными словами, купюры буквально попали в "черный список", следовательно не имеют шансов на беспрепятственный обмен.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие доллары обречены на отказ в обменниках и банках.

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Доллары, которые не получится продать

В Украине существует проблема с обменом валюты давних годов эмиссии. Финучреждения могут по своему усмотрению отказать клиенту в продаже купюры, если она выпущена 20 и более лет назад. Но подобные случаи единичны, поскольку НБУ следит за участниками рынка, наказывая "непослушные" обменники.

Зато существуют действующие правила валютно-обменных операций. Согласно объяснению регулятора в Facebook, определенные признаки дают законные основания запретить продажу долларов или евро. Речь идет, очевидно, о фальшивой иностранной валюте, а также о сильно изношенных или поврежденных банкнотах.

"Поддельные банкноты должны изыматься у клиента и передаваться в НБУ на исследование. Со всеми без исключения настоящими купюрами кассиры банков и небанковских финучреждений должны осуществлять валютно-обменные операции (кроме значительно изношенных или поврежденных)", — говорится в соцсети.

Получается, украинцы не смогут продать такую наличную валюту:

разрезанную на части, порванную;

обожженную или гнилую (в результате взаимодействия с водой, химикатами, влагой и т.д.);

с типографскими недостатками, например, отсутствием портрета, защитной ленты или текстового обозначения номинала;

с измененным цветом или дизайном;

загрязненную пятнами, занимающими половину площади бумаги.

Такие доллары и евро не имеют шансов на обмен. Однако их могут отправить на инкассо. Это операция замены неплатежных купюр в иностранном банке-корреспонденте. Наличные по заказу клиента отправляют за границу, а оттуда получают новенькие деньги. Правда, за услугу придется заплатить, причем комиссия в некоторых учреждениях немаленькая.

Курс доллара и евро в Украине

Национальный банк рассчитал официальные курсы гривны к доллару и евро на ближайшие три дня. Украинцы ожидали активных колебаний на валютном рынке после введения в США тарифов на весь импорт, но ситуация оказалась относительно стабильной.

Колебания официального курса гривны к доллару. Фото: НБУ/скриншот

Что касается доллара, то в течение выходных, 5-6 апреля, курс будет находиться на уровне 41,34 грн/долл., а в понедельник опустится на 15 копеек — до 41,19 грн/долл.

Официальный курс гривны к евро понемногу "отпускает". Реакция на торговую войну Дональда Трампа с ЕС не заставила себя ждать — всего за день показатель поднялся на 1,22 грн и зафиксировался на уровне 45,85 грн/евро. На выходных изменения не предусмотрены, а 7 апреля курс снизится до 45,55 грн/евро.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, официальный курс гривны к евро резко пошел вверх после введения тарифов на импорт в США. Доллар еще держится намеченного темпа, однако эксперты прогнозируют дальнейшее подорожание американской валюты в апреле.

Также мы писали, что клиент ПриватБанка получил в кассе старую долларовую купюру. Поскольку он знает о проблемах с обменом, то решил избавиться от "раритетной валюты". Но сотрудник финучреждения отказался принять деньги обратно.