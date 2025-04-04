Обмін валюти у квітні — чого українцям очікувати від курсу долара і євро

Обмінний пункт. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Більше двох місяців офіційний курс гривні до долара падає, тримаючись нижче психологічного рівня. Більшість експертів вважають низхідний тренд тимчасовим, враховуючи нестабільні геополітичні зрушення. Натомість євро в Україні подорожчало, але Нацбанк жодним чином не впливає на розрахунок курсу.

Доктор економічних наук Олексій Плотніков розповів в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE, що буде з курсом долара та євро у квітні 2025 року.

Читайте також:

Чого чекати від курсу долара

У січні офіційний курс досяг рекордного рівня — 42,28 грн/дол., після чого почалося планомірне здешевлення американської валюти. Гривня тривалий час зміцнюється, але експерт впевнений: цей тренд зовсім скоро нівелюється. На думку Олексія Плотнікова, долар не опуститься нижче 41 грн, а в квітні почне рухатися вгору.

"Гривня не буде зміцнюватися постійно. Зворотного шляху для національної валюти я не прогнозую. По-перше, немає об'єктивних підстав, по-друге, незрозуміло, як проходять перемовини з США та країною-агресоркою. Плюс немає надзвичайних валютних надходжень у бюджет", — констатував економіст.

Динаміка офіційного курсу гривні до долара. Фото: скриншот/НБУ

Іншими словами, міжнародні надходження не допомагають утримувати баланс між попитом і пропозицією для здешевлення долара. Якщо ближче до літа українці почнуть активно скуповувати валюту (для подорожі за кордон, переказів, покупок тощо), то курс може знову перетнути психологічний рівень (42 грн/дол.).

А до кінця 2025 року Україна вийде на показник, закладений у державний бюджет — 45 грн/дол., якщо не більше.

Що буде з курсом євро у квітні

На початку березня 2025 року почався різкий висхідний тренд після п’яти місяців здешевлення. Причиною стала міжнародна політика нового президент США Дональда Трампа та відносини з Європою. Загалом курс визначається тенденціями у валютній парі долар-євро, тобто Національний банк ніяк не впливає на формування показників.

"Це питання відносин між ЄС та США. Якщо Америка буде накручувати мита, якщо буде торгівельна війна з Європою, то євро дешевшатиме. Якщо вдасться врегулювати ситуацію, курс залишиться на поточному рівні чи трохи підніметься", — зауважив Олексій Плотніков.

Коливання офіційного курсу гривні до євро. Фото: скриншот/НБУ

Чи потрібно купувати іноземні купюри у квітні, залежить від індивідуальних обставин. Великої вигоди українці не отримають, якщо обміняють маленьку суму. Звісно, чим більший розмір валютних заощаджень, тим доцільніше перевести гривню в євро або долари, поки курсові показники на низькому рівні (порівняно з прогнозом на кінець 2025 року).

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть стикнутися з проблемами під час обміну купюри 100 доларів 2003 року випуску. Враховуючи давність виготовлення, фінустанови відмовляються приймати готівку. Але таке рішення суперечить чинному законодавству.

Також ми писали, що деякі купюри доларів потрапили в "чорний список" номіналів. Обмінники можуть встановлювати подвійні курси чи додаткову комісію, бо не хочуть купувати валюту давніх років емісії, зокрема 1996-го, 2003-го та 2006-го.