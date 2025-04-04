Обмен валюты в апреле — чего украинцам ожидать от курса доллара и евро

Обменный пункт. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Более двух месяцев официальный курс гривны к доллару падает, держась ниже психологического уровня. Большинство экспертов считают нисходящий тренд временным, учитывая нестабильные геополитические сдвиги. Зато евро в Украине подорожало, но Нацбанк никак не влияет на расчет курса.

Доктор экономических наук Алексей Плотников рассказал в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE, что будет с курсом доллара и евро в апреле 2025 года.

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В январе официальный курс достиг рекордного уровня — 42,28 грн/долл., после чего началось планомерное удешевление американской валюты. Гривна длительное время укрепляется, но эксперт уверен: этот тренд совсем скоро нивелируется. По мнению Алексея Плотникова, доллар не опустится ниже 41 грн, а в апреле начнет двигаться вверх.

"Гривна не будет укрепляться постоянно. Обратного пути для национальной валюты я не прогнозирую. Во-первых, нет объективных оснований, во-вторых, непонятно, как проходят переговоры с США и страной-агрессором. Плюс нет чрезвычайных валютных поступлений в бюджет", — констатировал экономист.

Динамика официального курса гривны к доллару. Фото: скриншот/НБУ

Иными словами, международные поступления не помогают удерживать баланс между спросом и предложением для удешевления доллара. Если ближе к лету украинцы начнут активно скупать валюту (для путешествия за границу, переводов, покупок и т.д.), то курс может снова пересечь психологический уровень (42 грн/долл.).

А к концу 2025 года Украина выйдет на показатель, заложенный в государственный бюджет — 45 грн/долл., если не больше.

Что будет с курсом евро в апреле

В начале марта 2025 года начался резкий восходящий тренд после пяти месяцев удешевления. Причиной стала международная политика нового президент США Дональда Трампа и отношения с Европой. В целом курс определяется тенденциями в валютной паре доллар-евро, то есть Национальный банк никак не влияет на формирование показателей.

"Это вопрос отношений между ЕС и США. Если Америка будет накручивать пошлины, если будет торговая война с Европой, то евро будет дешеветь. Если удастся урегулировать ситуацию, курс останется на текущем уровне или немного поднимется", — отметил Алексей Плотников.

Колебания официального курса гривны к евро. Фото: скриншот/НБУ

Нужно ли покупать иностранные купюры в апреле, зависит от индивидуальных обстоятельств. Большой выгоды украинцы не получат, если обменяют маленькую сумму. Конечно, чем больше размер валютных сбережений, тем целесообразнее перевести гривну в евро или доллары, пока курсовые показатели на низком уровне (по сравнению с прогнозом на конец 2025 года).

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут столкнуться с проблемами при обмене купюры 100 долларов 2003 года выпуска. Учитывая давность изготовления, финучреждения отказываются принимать наличные. Но такое решение противоречит действующему законодательству.

Также мы писали, что некоторые купюры долларов попали в "черный список" номиналов. Обменники могут устанавливать двойные курсы или дополнительную комиссию, поскольку не хотят покупать валюту давних лет эмиссии, в частности 1996-го, 2003-го и 2006-го.