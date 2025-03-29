Подвійний курс і комісія — які долари дешево приймають на ринку

Долари в руках. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Українці можуть дорожче продати специфічні долари, зокрема купюри із зірочкою біля серійного номера. Водночас існує протилежна тенденція, коли іноземні банкноти купують дешевше, ніж передбачено актуальним офіційним чи готівковим курсом.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які купюри доларів дешево приймають на українському ринку.

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Проблеми з обміном доларів

Станом на 29 березня 2025 року офіційний курс гривні до долара перебуває на рівні 41,4863 грн/дол. На готівковому ринку валюту продають за 41,50 грн/дол., купують — за 41,40 грн/дол. Але деякі недобросовісні обмінники можуть встановлювати подвійні курси чи запроваджувати додаткову комісію для доларів, випущених давно.

Йдеться про купюри 1996-го, 2003-го і 2006-го років емісії. Національний банк давно намагається боротися з фінансовими установами, які навмисно здешевлюють долар, але за всіма порушеннями неможливо прослідкувати. Як результат — українці отримують за іноземні номінали менше, втрачаючи частину коштів.

Голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової і митної політики Данило Гетманцев написав у власному Telegram-каналі, що від громадян надійшли скарги стосовно подвійних курсів долара залежно від року емісії:

"Аферисти знову прокинулися та заробляють на громадянах додаткову маржу собі в кишені. Попри неодноразові доручення комітету, правоохоронці вперто не помічають нелегальні обмінники, навіть позначені яскравими рекламними вивісками. Звертаємося до НБУ щодо проведення перевірок і негайного вжиття заходів до порушників".

Подвійний курс долара в обміннику. Фото: Данило Гетманцев/Telegram

Виходить, так звані "білі" долари (надруковані до 2009 року) менше цінуються на ринку і коштують дешевше. Хоча регулятор неодноразово стверджував: під час валютно-обмінних операцій заборонено розрізняти банкноти за номіналом, дизайном або роком випуску. Всі доларові купюри є дійсним платіжним засобом і не підлягають обмеженням.

У всякому разі недобросовісних учасників ринку залишилося небагато, тож шанс натрапити на подвійний курс чи комісію невеликий. Але варто знати про потенційну проблему, аби бути готовим до протистояння і захисту власних прав.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, деякі купюри євро високо цінують на ринку, їх можна продати дорожче номінальної вартості. Йдеться про банкноти з красивими серійними номерами. Таку готівку колекціонують, тож за унікальні комбінації можна отримали чималу суму.

Також ми писали, про що українці мають знати, зберігаючи долари та євро. Від певних купюр краще відмовитися, бо з обміном можуть виникнути проблеми. Також за використання валюти можуть ув’язнити. А перетин кордону з іноземною готівкою може обернутися штрафом.