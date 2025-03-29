Двойной курс и комиссия — какие доллары дешево принимают на рынке

Доллары в руках. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Украинцы могут дороже продать специфические доллары, в частности купюры со звездочкой возле серийного номера. Однако существует противоположная тенденция, когда иностранные банкноты покупают дешевле, чем предусмотрено актуальным официальным или наличным курсом.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие купюры долларов дешево принимают на украинском рынке.

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Проблемы с обменом долларов

По состоянию на 29 марта 2025 года официальный курс гривны к доллару находится на уровне 41,4863 грн/долл. На наличном рынке валюту продают по 41,50 грн/долл., покупают — по 41,40 грн/долл. Но некоторые недобросовестные обменники могут устанавливать двойные курсы или вводить дополнительную комиссию для долларов, выпущенных давно.

Речь идет о купюрах 1996-го, 2003-го и 2006-го годов эмиссии. Национальный банк давно пытается бороться с финансовыми учреждениями, которые намеренно удешевляют доллар, но за всеми нарушениями невозможно проследить. Как результат — украинцы получают за иностранные номиналы меньше, теряя часть денег.

Председатель комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев написал в собственном Telegram-канале, что от граждан поступили жалобы относительно двойных курсов доллара в зависимости от года эмиссии:

"Аферисты снова проснулись и зарабатывают на гражданах дополнительную маржу себе в карман. Несмотря на неоднократные поручения комитета, правоохранители упорно не замечают нелегальные обменники, даже обозначенные яркими рекламными вывесками. Обращаемся к НБУ о проведении проверок и немедленном принятии мер".

Двойной курс доллара в обменнике. Фото: Даниил Гетманцев/Telegram

Получается, так называемые "белые" доллары (напечатанные до 2009 года) меньше ценятся на рынке и стоят дешевле. Хотя регулятор неоднократно утверждал: во время валютно-обменных операций запрещено различать банкноты по номиналу, дизайну или году выпуска. Все долларовые купюры являются действительным платежным средством и не подлежат ограничениям.

Во всяком случае, недобросовестных участников рынка осталось немного, так что шанс наткнуться на двойной курс или комиссию невелик. Но стоит знать о потенциальной проблеме, дабы быть готовым к противостоянию и защите собственных прав.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, некоторые купюры евро высоко ценят на рынке, их можно продать дороже номинальной стоимости. Речь идет о банкнотах с красивыми серийными номерами. Такие наличные коллекционируют, поэтому за уникальные комбинации можно получили немалую сумму.

Также мы писали, о чем украинцы должны знать, храня доллары и евро. От определенных купюр лучше отказаться, потому что с обменом могут возникнуть проблемы. Также за использование валюты могут посадить в тюрьму. А пересечение границы с иностранной наличкой может обернуться штрафом.