Коштують шалених грошей — які купюри євро цінуються на ринку найбільше

Євро в гаманці. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Колекціонери готові заплатити чималі гроші за монети різних номіналів. Високо цінується не тільки металева валюта, але й паперова. Деякі купюри євро здатні принести українцям хороший дохід. Їх часто продають на спеціалізованому порталі OLX.

Сайт Новини.LIVE розповідає, за які банкноти євро можна отримали великі гроші.

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Купюри євро з красивими номерами

Кожна готівкова банкнота має серійний номер, який ніколи не повторюється. Деякі комбінації цифр вважають красивими, а не просто хаотичними. Наприклад, якщо всі цифри в номері однакові чи мають симетричну послідовність. Колекціонери збирають такі купюри та цінують їх через унікальність.

Подібні євро трапляються в обігу досить рідко плюс характеризується естетичною привабливістю. Тому немає нічого дивного в намаганні українців підзаробити на продажу. Власники валюти публікують оголошення на спеціалізованому порталі OLX, пропонуючи придбати цінну валюту.

Наприклад, користувач зі Львова виставив на продаж 100 євро за 15 000 грн, хоча при звичайному обміні за банкноту можна отримати лише 4 500 грн. Справа в серійному номері: останні чотири цифри — це вісімки. Автор оголошення додав, що новий власник валюти матиме "нескінченне надходження матеріальних благ".

100 євро за 15 000 грн на OLX. Фото: скриншот

У Коломиї продають купюру номіналом 50 євро за 3 999 грн, тобто майже вдвічі дорожче актуального офіційного курсу. В комбінації цифр наявні три сімки, тож власник вважає готівку щасливою. Він обіцяв фінансовий успіх людині, яка придбає лот.

50 євро за 3 999 грн на OLX. Фото: скриншот

А користувач із Тернопільської області запропонував купити 500 євро 2002 року випуску за 35 000 грн. У серійному номері присутня послідовність чотирьох двійок наприкінці комбінації, що додало банкноті вартості.

500 євро за 35 000 грн на OLX. Фото: скриншот

Нагадаємо, в українців можуть конфіскувати іноземну валюту під час обміну, якщо виникне підозра у використанні підробки. Тоді долари чи євро відправлять на дослідження в НБУ, а власнику не відшкодують втрачену готівку.

Також ми писали, що специфічну валюту українці продають на OLX в десять разів дорожче номіналу. Зокрема, за 1 долар із зірочкою біля серійного номера колекціонери готові заплатити понад 500 грн.