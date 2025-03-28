Стоят бешеных денег — какие купюры евро ценятся на рынке больше всего

Евро в кошельке. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Коллекционеры готовы заплатить немалые деньги за монеты разных номиналов. Высоко ценится не только металлическая валюта, но и бумажная. Некоторые купюры евро способны принести украинцам хороший доход. Их часто продают на специализированном портале OLX.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, за какие банкноты евро можно получили большие деньги.

Читайте также:

Купюры евро с красивыми номерами

Каждая наличная банкнота имеет серийный номер, который никогда не повторяется. Некоторые комбинации цифр считают красивыми, а не просто хаотичными. Например, если все цифры в номере одинаковые или имеют симметричную последовательность. Коллекционеры собирают такие купюры и ценят их из-за уникальности.

Подобные евро встречаются в обращении довольно редко плюс характеризуется эстетической привлекательностью. Поэтому нет ничего удивительного в попытке украинцев подзаработать на продаже. Владельцы валюты публикуют объявления на специализированном портале OLX, предлагая приобрести ценную валюту.

Например, пользователь во Львове выставил на продажу 100 евро за 15 000 грн, хотя при обычном обмене за банкноту можно получить лишь 4 500 грн. Дело в серийном номере: последние четыре цифры — это восьмерки. Автор объявления добавил, что новый владелец валюты будет иметь "бесконечное поступление материальных благ".

100 евро за 15 000 грн на OLX. Фото: скриншот

В Коломые продают купюру номиналом 50 евро за 3 999 грн, то есть почти вдвое дороже актуального официального курса. В комбинации цифр имеются три семерки, поэтому владелец считает наличку счастливой. Он обещал финансовый успех человеку, который приобретет лот.

50 евро за 3 999 грн на OLX. Фото: скриншот

А пользователь из Тернопольской области предложил купить 500 евро 2002 года выпуска за 35 000 грн. В серийном номере присутствует последовательность четырех двоек в конце комбинации, что добавило банкноте стоимости.

500 евро за 35 000 грн на OLX. Фото: скриншот

Напомним, в украинцев могут конфисковать иностранную валюту при обмене, если возникнет подозрение в использовании подделки. Тогда доллары или евро отправят на исследование в НБУ, а владельцу не возместят потерянную наличность.

Также мы писали, что специфическую валюту украинцы продают на OLX в десять раз дороже номинала. В частности, за 1 доллар со звездочкой возле серийного номера коллекционеры готовы заплатить более 500 грн.