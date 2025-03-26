Унікальні долари з зірочкою можуть бути в кожного — що робити з купюрами

Долари в гаманці. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Українцям може трапитися специфічна валюта — долари з зірочкою біля серійного номера. Цей символ друкують біля комбінації цифр із конкретною метою. Хороша новина в тому, що деякі колекціонери готові заплатити за купюри непогані гроші. Оголошення про продаж публікують на спеціалізованому порталі OLX.

Сайт Новини.LIVE розповідає, на яких доларових банкнотах українці можуть збагатитися.

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Скільки коштують долари з зірочкою

Американські купюри, на яких надрукована зірочка, стали предметом колекціонування. За одну банкноту можна отримати кілька тисяч гривень. Наприклад, користувач із Києва опублікував на OLX пропозицію продажу готівки номіналом 1 долар 1957 року випуску за 545 грн. Ціна в понад 10 разів перевищила актуальний курс обміну.

1 долар із зірочкою за 545 грн на OLX. Фото: скриншот

Інший українець з Одеси запропонував купити банкноту 2 долари 2017 року за 2 100 грн. Вартість обумовлена наявністю зірочки біля серійного номера. А користувач OLX у Кривому Розі виставив на продаж купюру номіналом 100 доларів із рідкісним номером і зіркою за 8 888 грн.

100 доларів із зірочкою за 8 888 грн на OLX. Фото: скриншот

Чи можна обміняти долари з зірочкою

Згідно з інформацією на сайті US Currency Education Program, спеціальний символ у вигляді зірки друкують на банкнотах, якими замінили пошкоджені під час друку долари. Бо навіть ідеально налагоджене обладнання та новітні технології виготовлення грошей не знижують до нуля можливість помилок.

Тож зірочка є маркером для позначення заміщених американських купюр. Вона жодним чином не впливає на номінальну вартість готівки, українці можуть обміняти валюту без обмежень в будь-якій фінансовій установі за актуальним курсом. А додаткова комісія чи знижена вартість в обміннику через символ є незаконною.

Можете спробувати продати специфічну валюту на OLX, аби заробити більше грошей. Бо офіційно такі долари приймають в банках за актуальними курсовими показниками. Тож фінансової вигоди від звичайного обміну не буде.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в українців можуть конфіскувати долари та євро під час продажу валюти. Працівники фінансових установ вилучають банкноти, маючи сумніви у справжності чи платіжності. Якщо перевірка НБУ визнає підробку, то власникам не відшкодують вартість валюти.

Також ми писали, що буде з курсом долара в Україні найближчим часом. Доктор економічних наук Олексій Плотніков вважає, що гривня продовжить девальвувати у квітні 2025 року. Нижче рівня 41 грн курс американської валюти вже не опуститься.