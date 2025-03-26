Курс долара найближчим часом — коли подешевшає валюта і чого чекати українцям

Обмінник валют. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Зміцнення гривні, яке почалося у січні 2025 року, вселило надію в українців на планомірне здешевлення долара. Проте з другої половини березня курсові показники знову пішли вгору. Постає питання, чи буде американська валюта знову падати в ціні найближчим часом.

Доктор економічних наук Олексій Плотніков розповів в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE, чого чекати від курсу долара в Україні.

Читайте також:

Що буде з доларом найближчим часом

Починаючи з 10 березня, офіційний курс гривні до долара невпинно зростає. Станом на 25 число показник перебуває на рівні 41,64 грн/дол., хоча два тижні тому американська валюта коштувала 41,21 грн/дол. На думку експерта, не варто чекати низхідної тенденції в березні та квітні 2025 року, бо жодних об'єктивних підстав для здешевлення немає.

"Гривня не буде зміцнюватися. Питання в тому, як саме подорожчає долар: чи вийде курс на показник 42 грн/дол., чи не перетне психологічний рубіж протягом наступного місяця. Зворотного шляху точно не передбачається, оскільки незрозуміло, як проходять приговори США з країною-агресоркою", — констатував Олексій Плотніков.

Плюс Україна не отримувала якісь надзвичайні фінансові надходження в бюджет, завдяки яким пропозиція долара перевищила би попит. Іншими словами, до літа точно матимемо процес здешевлення національної валюти. Плюс не варто забувати про показник 45 грн/дол., закладений у держбюджеті.

Коливання офіційного курсу гривні до долара в Україні. Фото: НБУ/скриншот

Коли знизиться курс долара

Очевидно, що Національний банк взяв курс на підвищення показників. Наразі невідомо, яких коливань на валютному ринку України очікувати в перспективі. Проте економіст впевнений: американська валюта не коштуватиме менше 41 грн/дол.

Найбільш імовірним результатом є наближення курсу до 42 грн у квітні 2025 року. З кожним наступним місяцем значення зростатимуть, аби досягти закладеного в держбюджет рівня. Деякі експерти не виключають, що до кінця поточного року долар вийде на позначку 46 грн.

Нагадаємо, українці не можуть отримати компенсацію за валюту, надіслану на перевірку в Національний банк, якщо за результатами дослідження купюри визнають фальшивими. Власники втрачають підроблені долари та євро без можливості відшкодування.

Також ми писали, що турецьку ліру не вдалося врятувати від різкої девальвації. Курс валюти впав на 3,8% всього за п’ять днів. Центральний банк екстрено підняв відсоткову ставку, але замість позитивного результату рішення вдарило по вартості акцій.