Курс ліри обвалився — що відбувається в Туреччині та які причини падіння валюти

Гаманець із грошима. Фото: Pexels

Офіційна валюта Туреччини продовжує девальвувати. В другій половині березня відбулося найсильніше падіння курсу ліри за майже два роки. Центральний банк екстрено підняв процентну ставку, але рішення не тільки не допомогло зупинити обвал, але й вдарило по акціях.

Про це повідомило видання Bloomberg.

Читайте також:

Що відбулося з турецькою лірою

Станом на 21 березня зафіксували падіння курсу ліри на 0,5%, а за результатами п’яти днів показник досяг рівня 3,8%. Один американський долар можна придбати за 38 турецьких лір. Це найгірше значення від червня 2023 року.

"Індекс 100 найбільших за ринковою вартістю та обсягом компаній на турецькій фондовій біржі Borsa Istanbul 100 впав на 7%, а місцевий фондовий ринок втратив близько 30 млрд доларів", — йдеться в повідомленні Bloomberg.

Однією з причин різкої девальвації стало затримання ключового опозиційного політика — мера Стамбула Екрема Імамоглу, якого вважають найпотужнішим суперником президента Реджепа Ердогана. Це сколихнуло інвесторів і призвело до падіння ринків, а Центральний банк був змушений вжити негайні заходи стримування.

Динаміка девальвації турецької ліри. Фото: скриншот

Власне, на початку тижня кредитори продали 9 млрд доларів, аби приборкати коливання валюти. Плюс регулятор оголосив про підвищення процентної ставки одразу на 200 б.п. Аналітики міжнародного банку Goldman Sachs оцінили це як спробу стримати відтік депозитів у лірах.

Отож інвестори і банківський сектор перебувають в очікуванні наступного засідання Центробанку, яке заплановане на 17 квітня. Існує невеликий шанс на зниження процентної ставки, що допоможе турецькій валюті зміцнішати.

Що варто знати українцям

Нагадаємо, НБУ скасував фіксований режим курсоутворення у жовтні 2023 року, після чого гривня не припиняла дорожчати. Але регулятор не розглядає варіант відмови від режиму керованої гнучкості, бо ситуація на валютному ринку залишається стійкою і контрольованою.

Також ми писали, що буде з офіційним курсом гривні до долара в Україні. Фінансист Андрій Шевчишин переконаний, що посилення національної валюти — це тимчасове явище, і скоро повернеться висхідний тренд. А курс знову підніметься вище психологічної позначки.