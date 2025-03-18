Акції українських компаній відреагували на розмову Трампа і Путіна — що змінилося

Українські акції виросли на тлі розмови Трампа і Путіна — деталі
На тлі телефонної розмови президентів США і Росії — Дональда Трампа з Володимиром Путіним — у вівторок, 18 березня, індекс українських акцій значно підскочив. Адже на повістці дня — мирний процес і можливість завершення повномасштабної війни.
Про це розповіло видання "Інтерфакс-Україна".
Що відбулося з українськими акціями
Згідно з даними Варшавської фондової біржі (WSE), у понеділок, 17 березня, індекс WIG-Ukraine виріс на 9,43%, а наступного дня показник піднявся ще на 5,54%. Зміни стали реакцією на телефонну розмову між Трампом і Путіним, які домовилися обговорити потенційне перемир’я між Росією та Україною.
Після ранкового стрибка вартість акцій трохи скоригувалися. Станом на 17:00 зафіксувалися такі значення:
- Milkiland — плюс 1,36%;
- Agroton — плюс 2,74%;
- IMK — плюс 15,26%;
- KSG-Agro — плюс 1,18%;
- Coal Energy — плюс 4,46%;
- Astarta — плюс 1,78%.
"На Лондонській біржі, де вплив роздрібних інвесторів менший, ніж на WSE, акції агрохолдингу МХП, найбільшого українського виробника курятини, зросли зранку вівторка на 3,86%, а гірничорудної Ferrexpo — на 3,80%", — йдеться у повідомленні.
Натомість на ринку єврооблігацій України на тлі перемовин Путіна і Трампа нічого не змінилося. Вдень, 18 березня, навіть зафіксували зниження котирувань на 0,25-0,4% (за даними Франкфуртської біржі).
Що ще варто знати українцям
Нагадаємо, фондовий ринок США різко впав через введення високих імпортних тарифів, що викликало занепокоєння інвесторів. Президент Дональд Трамп заявив, що пріоритетом є зміцнення країни, а не біржові коливання.
Також ми писали, що акції американських компаній впали на тлі заяв Дональда Трампа про можливість рецесії. Після цього три основні індекси почали день у мінусі та закрилися в мінусі. Широкий індекс S&P 500 знизився на 2,7%.
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