Акції українських компаній відреагували на розмову Трампа і Путіна — що змінилося

Динаміка вартості акцій. Фото: Pexels

На тлі телефонної розмови президентів США і Росії — Дональда Трампа з Володимиром Путіним — у вівторок, 18 березня, індекс українських акцій значно підскочив. Адже на повістці дня — мирний процес і можливість завершення повномасштабної війни.

Про це розповіло видання "Інтерфакс-Україна".

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Що відбулося з українськими акціями

Згідно з даними Варшавської фондової біржі (WSE), у понеділок, 17 березня, індекс WIG-Ukraine виріс на 9,43%, а наступного дня показник піднявся ще на 5,54%. Зміни стали реакцією на телефонну розмову між Трампом і Путіним, які домовилися обговорити потенційне перемир’я між Росією та Україною.

Після ранкового стрибка вартість акцій трохи скоригувалися. Станом на 17:00 зафіксувалися такі значення:

Milkiland — плюс 1,36%;

Agroton — плюс 2,74%;

IMK — плюс 15,26%;

KSG-Agro — плюс 1,18%;

Coal Energy — плюс 4,46%;

Astarta — плюс 1,78%.

Динаміка акцій IMK. Фото: скриншот

"На Лондонській біржі, де вплив роздрібних інвесторів менший, ніж на WSE, акції агрохолдингу МХП, найбільшого українського виробника курятини, зросли зранку вівторка на 3,86%, а гірничорудної Ferrexpo — на 3,80%", — йдеться у повідомленні.

Натомість на ринку єврооблігацій України на тлі перемовин Путіна і Трампа нічого не змінилося. Вдень, 18 березня, навіть зафіксували зниження котирувань на 0,25-0,4% (за даними Франкфуртської біржі).

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, фондовий ринок США різко впав через введення високих імпортних тарифів, що викликало занепокоєння інвесторів. Президент Дональд Трамп заявив, що пріоритетом є зміцнення країни, а не біржові коливання.

Також ми писали, що акції американських компаній впали на тлі заяв Дональда Трампа про можливість рецесії. Після цього три основні індекси почали день у мінусі та закрилися в мінусі. Широкий індекс S&P 500 знизився на 2,7%.